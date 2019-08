Opsparing: En del pensionister havde ikke set den komme. At de fik en økonomisk kamikazenedtur. De sparede op i en forsikringsringstype, der hed Indekskontrakter. Ordningen var så god, at staten stoppede den. Da udbetalingen startede, havde de næsten glemt den. Og den store opsparing, de troede de havde, havde man så heller ikke. Den blev lavet dengang, der var noget, der hed renter og garantier. Garantier der bare forsvandt som bekendt.

En del havde også sparet en lille ekstrapension op. En "tusse" om måneden. I tyve-tredive år. Man ville have en økonomisk god alderdom. Gjorde som politikerne og forsikringsmanden anbefalede. Delte tussen op i to. Kapitalpension og ratepension. Inden man startede med at hæve sin pension, tog man lige et par år på efterløn. Man var jo en god samfundsborger og fulgte anbefalingerne.

Og anbefalingerne og de store muligheder var, at man fik sine pensioner udbetalt over ti år. De er nu gået. Dette betyder, at disse pensionister i dag får folkepension og ATP. Og ja, ikke alle fik eller får deres indekskontraktforsikring i ti år heller. De har nemlig nu opdaget, at der stort set ikke er kommet renter på ordningen i mange år.

Disse ældre har nu lært, hvad det vil sige at være folkepensionister. Alt imens de opdager, at de måske skal leve 10-30 år længere. Men det bliver ikke helt som beregnet. Og dybest set er det jo også ens eget ansvar. Derfor bør de unge i dag informeres om, hvordan de bør spare op til alderdommen. Politikerne fortæller det ikke. Tværtimod. Det er naturligvis et lyspunkt, at vi bliver ældre, ikke mindst hvis helbredet holder. Så kan vi jo danse til " Livet, det har man da lov at have". Så har man da noget.