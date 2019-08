Debat: Nu skal underfinansieringen af sundhedsvæsenet stoppe

Sundhed: Vores sundhedsvæsen har nu været underfinansieret i næsten et årti. Mange, heriblandt flere sundhedsøkonomer, vurderer, at der årligt er sat en milliard for lidt af i knap et årti. Realvæksten i sundhedsvæsenets økonomi på omtrent én procent er ikke nok til at kompensere for, at der er stadig flere patienter, som skal have behandlinger og mere pleje, eller for udgifterne til nyudviklede behandlinger. Behandlinger, som redder og forbedrer liv, men samtidig koster sundhedsvæsenet store summer.

Skiftende regeringer har altså tilført for få midler til sundhedsvæsenet gennem en årrække. Der har ikke været tilstrækkeligt til at undgå sparerunder, som rammer både patienter og personale i sundhedsvæsenet. Fortsætter den udvikling, får patienterne et gradvist ringere sundhedsvæsen.

Jeg og Lægeforeningen mener i stedet, at sundhedsvæsenet skal løftes, så alle patienter kan være sikre på at få den bedste behandling. Det er på tide at bryde med den negative spiral med mange års underfinansiering. Og det er oplagt for den nye regering at tage fat på det nu, når de i denne uge indleder deres første forhandlinger om sundhedsvæsenets økonomi med regionerne.

Der skal heller ikke herske tvivl om, at selvom vi har et godt sundhedsvæsen, er det også et meget presset væsen. Psykiatrien er stadig hårdt ramt af følgerne af mange års politisk underprioritering. Mange medicinske afdelinger rundt om i landet præges af overbelægning, og flere steder i sundhedsvæsenet mangler der speciallæger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Samtidig er det sådan, at år for år frem til 2050 er der udsigt til flere ældre og flere patienter med behov for mere behandling og pleje. I de næste mange kommer der mange flere ældre medborgere, og de er altså hyppige gæster i sundhedsvæsenet.

Derfor er min opfordring til den nye regering, at den i de aktuelle økonomiforhandlinger skal gøre op med underfinansieringen og i stedet løfte sundhedsvæsenet til gavn for patienterne. Lægeforeningen foreslår at investere to procent ekstra årligt i sundhedsvæsenet frem til 2025. I tal svarer det til omtrent 3 milliarder kroner mere næste år stigende til godt 4 milliarder kroner i 2025.

Det er mange penge, ja, men også et realistisk estimat af behovet, hvis sundhedsvæsenet skal kunne følge med udviklingen i teknologi, demografi og velstand.