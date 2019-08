Debat: Norlys - mørkelægning af gyldne håndtryk. Har grådigheden da ingen grænser?

Debat: Martin Romvig, tidligere topchef i forsyningsselskabet Eniig, har angiveligt selv sagt sin stilling op i forbindelse med fusionen med i SE. Selskabet hedder nu Norlys. Hans afsked udløser et gyldent håndtryk på op til 15 millioner kr.

Som medlem af repræsentantskabet har jeg ved flere lejligheder slået til lyd for større åbenhed om toplønninger, og stillet krav om, at historierne om de enorme gyldne håndtryk ikke skulle overgå SE og det nye Norlys.

Således slog jeg endnu engang til lyd for min kæphest desangående på det seneste dialogmøde i repræsentantskabet i Esbjerg. Her deltog ca. 30 medlemmer, og det blev fra formanden klart afvist, at der var noget under opsejling herom.

Tværtimod fik vi at vide, da jeg spurgte direkte ind til emnet, at der var brug for alle fremover, da der var mange som stoppede ved naturlig afgang i den store koncern årligt. Så det er en hel anden historie, som formanden Jens Erik Platz fortæller nu til pressen.

Selvfølgelig har man kendt indholdet i direktørkontrakterne fra starten af fusionsprocessen, men indholdet har åbenbart været al for stærke sager til både repræsentantskab, forbrugerne og offentligheden.

Man valgte åbenbart helt bevidst at mørkelægge sagen, uanset at det har været åbenlys for enhver, at fusionen ville indebære, at der kom i hvert fald én topchef i overtal. Repræsentantskabet fik ikke besked om denne detalje før pressen. Det burde have været naturlig, med mere åbenhed herom fra starten af i Norlys. Spørgsmålet om hvornår der kommer flere af den slags gyldne håndtryk i Norlys, og om der kan være tale om aftalt spil med Martin Romvigs "frivillige" farvel, rejser sig også. Svarene blafrer i vinden.

Grådigheden på direktionsgangene har åbenbart slet ingen grænser, men hvorfor denne mørkelægning af de gyldne håndtryk? Er der tale om kammerateri? - Den almindelige forbruger og menigmand kan i hvert fald slet ikke fatte eller gennemskue håndtryk på det niveau. Det er helt ude af proportioner.

Det er en rigtig dårlig start, som Norlys - selvforskyldt - har fået i offentligheden.