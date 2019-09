Debat: Måske vi alligevel skulle have sat en klap i Øresundsbroen?

Tilbage i 2002 skabte det stor opstandelse 'hinsidan', at jeg i et indlæg lidt provokerende foreslog, at vi skulle sætte en broklap i Øresundsbroen, som var ganske ny dengang, for at beskytte Danmark mod de negative konsekvenser af den dybt uansvarlige og skadelige udlændingepolitik, som man førte - og fører - i Sverige, og som man allerede dengang klart kunne se de triste konsekvenser af.

Mit indlæg blev del af en ophedet diskussion med en række utroligt politisk korrekte svenske politikere, som beskyldte Danmark for at føre en fremmedfjendsk og racistisk politik. Helt hen i vejret.

Det er underligt og skræmmende at tænke tilbage på, at vi også her i Danmark helt frem til 2001 førte en utroligt naiv indvandringspolitik, som mindede meget om det svenske. Det fik vil heldigvis ændret efter valget i 2001, hvor den lange proces med at få strammet op for alvor gik i gang. I al beskedenhed vil jeg tillade mig at mene, at det er et af de allervigtigste politiske resultater, som Dansk Folkeparti har opnået. Det var aldrig sket uden DF.

Men langt fra alt er løst. Der er desværre fortsat meget at gøre. Kriminalitet, ghettoer hvor danske værdier er sat i skammekrogen, truslen fra fanatiske muslimske terrorister og en kæmpestor årlig milliardregning er nogle af de tunge omkostninger, som danskerne må bære, fordi vi gennem årene har lukket alt for mange indvandrere ind. Det tager lang tid at rette op på.

Men det skal vi! Vi må aldrig ende som Sverige. Desværre er mit provokerende forslag om en klap i Øresundsbroen kun blevet mere relevant. Siden 2002 er kriminaliteten eksploderet i Sverige, blandt andet i Malmø og Sydsverige.

Og nu ser vi foruroligende tegn på, at den svenske kriminalitet i stigende grad er ved at sprede sig til Danmark. Tidligere på sommeren blev to svenskere skudt og dræbt i Herlev. Fire svensk-somaliske drenge er mistænkt for at stå bag drabene. Og senest har vi oplevet, at det er to svenskere, der er sigtet for at stå bag det voldsomme bombeangreb på Skattestyrelsen i København, hvor det var et mirakel, at ingen kom alvorligt til skade. Angrebet var blot den seneste af en stribe eksplosioner i København de seneste måneder. En stærkt bekymrende udvikling. Det skal stoppes.

Og det kræver grænsekontrol mod Sverige, så vi kan få stoppet de svenske kriminelle, inden de kommer ind i landet. Og det skal ske nu! Det er glimrende, at statsminister Mette Frederiksen nu åbenbart også har indset alvoren og har annonceret, at sikkerheden ved den dansk-grænse skal styrkes. Bare lidt ærgerligt, at Socialdemokratiet og alle de andre partier i Folketinget stemte imod DF's forslag om at indføre grænsekontrol mod Sverige, da vi fremsatte det i foråret. Men bedre sent end aldrig...