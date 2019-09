Debat: Luthers råd mod jøderne er kriminelle.

Bent Blüdnikows kronik i Danmark 4. september "Den evigt aktuelle jødefejde" er evigt aktuel, fordi jødehadet igen er i fremmarch. Den frygtelige fremmarch i nazitiden fra 1932-45 medførte dens Nürnberg-love i 1935 og Krystalnatten i 1938 og førte til drabet på 6 millioner jøder. Det fik Kaj Munk til at skrive skuespillet "Han sidder ved smeltediglen," hvori biskop Beugel fremfører replikken mod jødeforfølgelserne: "Men at tage menneskerettighederne fra mennesker, er at gøre sig selv til forbryder."

Foruden at Jødefejden har 200 års dag er det i år 20 år siden, at Tidehvervs Forlag udgav Luthers skrift "Om jøderne og deres løgne" fra 1542. Det skete med en forsømmelse ved udgivelsen, at skriftet blev udgivet med uforbeholden anbefaling. Trods mange påtaler af denne uhyrlighed, er den blevet fastholdt af Tidehvervs Forlag på www.tidehverv.dk Det har jeg kritiseret lige så længe.

Det fik Søren Krarup til at skrive i Præsteforeningens Blad den 8. september 2006, at min kritik var "ondsindet, ubegavet og gemen." For han roste skriftet: "En mere indtrængende og uafviselig kritik af den jødisk-farisæiske forkyndelse findes ikke i reformatorisk teologi." Han tilføjede: "Luthers grovhed går ganske rigtigt ud over alle grænser .... Vi, der har udgivet bogen har gang på gang gjort det klart, at denne del er et uacceptabelt afsnit af et fornemt teologisk arbejde."

Søren Krarup nedtoner her, at Luthers forslag er kriminelle. "Brænd deres synagoger..." begynder de. Det er mere end "grovheder." Han nedtoner dem også ved, at han kalder skriftet "et fornemt teologisk arbejde." Så 'fornemt,' at han har udgivet det med en uforbeholden rosende omtale. Derved kan udgivelsen købes af nazister, nynazister, antisemitter og antijudaister, der kan henvise til, at bogen er uforbeholdent anbefalet af Tidehvervs Forlag på bogens bagside og på Tidehvervs hjemmeside.

Hvordan kan han mene, at dette kan være lovligt i forhold til Straffelovens §266b: "Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues... straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år." - 200 året for jødefejden og 20 året for den uforbeholdne anbefaling af Luthers skrift - med kriminelle forslag til vold - bør afklare, om dette er strafbart.