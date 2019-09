Debat: Lose er skrækscenariet for S, Støjberg en gave

Som socialdemokrat må man hilse den aktuelle udvikling i Venstre velkommen. Partiet har netop smidt to af de allerstørste talenter i den nuværende politikergeneration på porten; Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen.

Det forventede valg af den sympatiske og dygtige Jakob Ellemann-Jensen til partiformand er et klogt træk. Men det sandsynlige valg af Inger Støjberg som næstformand vil være et gevaldigt skud i foden. Venstre laver her en "omvendt Rossen". Stabschef i statsministeriet og landets reelle vicestatsminister begik en genistreg op til sidste folketingsvalg. Hans strategi - der snart blev Socialdemokratiets - gik i al sin enkelthed ud på, at S strammede rets- og især udlændingepolitikken, så partiet kunne hente vælgere fra ikke mindst Dansk Folkeparti tilbage over midten. At S så mistede vælgere til de Radikale og SF på den konto betød mindre - så længe rød blok samlet set fik tilført stemmer nok til at erobre regeringsmagten. Projektet lykkedes som bekendt.

Venstre gør med det forventede valg af Støjberg det stik modsatte. Støjberg er nationalkonservativ, så det gør noget med en meget hård retorik, når det gælder mennesker, der kommer til Danmark udefra. Formentlig kan Venstre med Støjberg i ledelsen snuppe vælgere fra DF, De konservative og fra den konservative fløj i Liberal Alliance; Henrik Dahls fanskare. Men næppe mange vælgere over midten vil vandre over midten - og det er det der er kunststykket i dansk politik. Tværtimod vil mange "ægte liberale", jf. Jan . Jørgensens bog, der denne gang stemte på Venstre formentlig være fristet til ved næste folketingsvalg at stemme på de Radikale.

Skrækscenariet for en socialdemokrat havde været valget af Stephanie Lose som formand eller næstformand for Venstre. Med Lose i ledelsen for Venstre, kunne partiet være blevet meget stort. Hun er et politisk naturtalent. Ordentligheden selv og Lose har principper, hun står fast på. Det kvitterede vælgerne for ved regionsrådsvalget, hvor Stephanie Lose blev absolut topscorer med 90.000 personlige stemmer i region Syddanmark.

Lose begrundelse for ikke at stille op som næstformand er den mest sympatiske som tænkes kan: Det gælder hensynet til tid sammen med døtrene. På den anden side er begrundelsen også en påmindelse om, hvor skralt det står til med ligestillingen i Danmark i sammenligning med de andre nordiske lande: Hvornår har vi sidst hørt en mand stille den politiske karriere i venteposition af hensyn til børnene?

Hvis det fremover i høj grad bliver Støjberg, der kommer til at lægge Venstres linje, er det er farvel til Lars Løkke Rasmussens vision om Venstre som et pro-europæisk, centrumorienteret parti, der trækker en klar streg i sandet i forhold til det yderste højre og dets fjendtlige udlændingepolitik.

Og det er et goddag til rigtige mange års socialdemokratisk ledelse af landet. Vælgerne vil finde trygheden i Mette Frederiksens gæve favn, Martin Rossen holder styr på de løse kanoner - alt i mens de borgerlige indbyrdes kæmper en forbitret kamp om at erobre de nationalkonservative stemmer.