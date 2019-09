Debat: Løftebrud. Nu forhøjer socialdemokraterne så integrationsydelsen!

Den socialdemokratiske regering og dens støttepartier SF, EL og Radikale Venstre har netop vedtaget et løft i ydelserne til familier på integrationsydelse og familier, der er ramt af kontanthjælpsloftet. Således afsættes der 250 millioner kroner om året til primært herboende udlændinge - som ikke er i arbejde. Regningen for gaverne placeres dybt provokerende hos de danske skatteydere, som så må yde en ekstra indsat og betale en høj skat på deres indkomst.

Helt modsat Mette Frederiksens løfter i valgkampen er dette en klassisk lempelse af udlændingepolitikken. Netop Mette Frederiksen gik til valg på at bibeholde de gældende ydelser og ikke sætte dem op. Ligeledes henviste hun til den nedsatte ydelseskommission og påpegede gang på gang, at socialdemokraterne ikke ville hæve ydelserne til herboende udlændinge. Nu ser vi så et eklatant løftebrud.

Højere ydelser gør Danmark til et mere attraktivt land at søge til, og således ser vi igen, at udlændingepolitikken bliver lempet og at udlændinge får flere penge mellem hænderne. Det er hverken gavnligt for incitamentet til at komme i arbejde, eller for mulighederne for at begrænse tilstrømningen til Danmark. Tværtimod inviterer regeringen nærmest endnu flere asylsøgere og velfærdsmigranter til at komme til Danmark og få en dejlig økonomisk støtte. Nyheden om forbedrede udlændingevilkår i Danmark når hurtigt frem til endnu flere via deres allerede herboende netværk her i landet.

I Dansk Folkeparti finder vi det dybt problematisk, at socialdemokraterne nu går forrest og sikrer en markant løft af integrationsydelsen, tilmed stik imod det som socialdemokraterne lovede i valgkampen.