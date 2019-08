Debat: Lars Larsen var enestående og genial. Men hans eftermæle bliver alligevel en pose blandede bolsjer

JYSK har ikke et unikt produkt. Ingen patenter eller rettigheder. Det helt enestående ved Lars Larsen er at han praktisk talt ud af den blå luft, alene ved strategisk snilde og et enormt talent for ledelse og organisering, har skabt en gigantisk kulturbåret virksomhed. 2.500 butikker i mere end 40 lande på 35 år - det er ufatteligt. Når det kommer til opbygning af en organisation, var Lars Larsen intet mindre end en international superstjerne. Og man har endda grund til at tro, at det med åben pande blev gjort inden for skattelovgivningens ånd og ikke bare dens bogstaver.

Den første afdeling af JYSK åbnede året efter Matador blev vist første gang. Alle danskere så Mads Skjern "disrupte" markedet for dametøj i Korsbæk. Alle viste, hvad der skulle ske, men det var Lars Larsen, der bedst forstod at give den merkantile udvikling et konkret udtryk. Gode og billige dyner og håndklæder til almindelige mennesker - ja tak.

Men Lars Larsen startede også JYSK i en sorgløs tid, hvor "al omsætning var god omsætning". Fraregnet en mere og mere lallende Brian Mikkelsen, så er der hos de fleste en gryende bevidsthed om at produktion påvirker omgivelserne. Og det er her, Lars Larsens eftermæle bliver udfordret. Lars Larsen fulgte pligtskyldigt kunderne og omsætningen og blev samtidig et ikon for en brug-og-smid-væk-kultur, som skubber en ubetalt regning foran sig.

Lars Larsen var et barn af sin tid, og han bliver begravet sammen med det rene grundvand, ozonlaget og torskebestanden i Østersøen. Havde det redelige geni Lars Larsen skulle starte sin virksomhed i dag, så håber og tror jeg, at den kunne have bidraget mere til løsningen og lidt mindre til problemet.