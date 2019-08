Debat: Kristian Thulesen Dahl, du viderebringer fejlcitater

EU: Dansk Folkepartis leder, Kristian Thulesen Dahl, har fået god tid efter folketingsvalget. Tiden er åbenbart blevet så god nu, at der reageres meget udad og kommenteres på andre partiers gøren og laden. Så forsvinder opmærksomheden også på bekvem vis fra ens eget. Samtidig er det stadig svært for ham at frigøre sig fra populismens og spinhistoriernes fristelser. Således også i et indlæg i disse debatspalter i nærværende avis i lørdags. Her harceleres der mod Venstres syn på EU og det europæiske samarbejde. Et samarbejde vælgerne i Danmark sluttede flot op om ved parlamentsvalget i maj, og som i den aktuelle verdenssituation fortæller sin egen historie om nødvendigheden af.

I lørdagsindlægget "citerer" Thulesen Dahl formanden for det Europæiske Råd, Donald Tusk, og skriver "-over Donald Tusks ønske om at sende folk til helvede (ja, det sagde han!), hvis de er Brexit-tilhængere". Nej, Kristian Thulesen Dahl, det var ikke helt sådan, Donald Tusk sagde. Han sagde: "I've been wondering what that special place in hell looks like, for those who promoted Brexit without even a scetch of a plan how to carry it out safely". Således ønsker Tusk jo ikke at sende Brexittilhængere til helvede, men han adresserer til gengæld de ledende populister i Storbritannien, som skrupelløst, ensidigt, unuanceret og på populistisk vis agiterede for lyksalighederne ved et UK udenfor det europæiske samarbejde. Imperiet skulle nok bestå, måtte man forstå.

Det lyttede vælgerne dér således til og stemte for udtræden af EU, for Brexit. Resultaterne ved det ser vi nu - og de taler også for sig selv. Kristian kan passende bruge sin nyvundne tid til at droppe populistisk spin og citere korrekt. Frihedens og demokratiets periode i verdenshistorien er stadig kort. Dets fjende er det spin, den nationalisme og den populisme, som er i fremmarch fra mange sider i dag. Internationalt samarbejde, seriøsitet og respekt er derimod ingredienserne i det, vi i særdeleshed lige nu har brug for. Det er en skrøbelig størrelse, vi skal stå vagt om. Britiske ledende politikere og en leflende ukritisk britisk presse (en journalist derfra er endda blevet premierminister i mellemtiden) har vist, hvor galt det kan gå. Det behøver vi ikke gentage. Det kan vi alle lære af, men det starter med, at vi ikke selv bærer ved til bålet ved f. eks. at viderebringe fejlcitater, der passer ind i ens eget kram.