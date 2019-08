Debat: Krisen i det dansk-amerikanske forhold bør være et wake-up call

Diplomati: Statsministeren understreger, at Danmarks forhold til USA ikke er i krise. Men som bekendt skal der to til tango. Og lederen af den frie verden, præsident Trumps vurdering er, at Mette Frederiksen har opført sig både "upassende og "væmmeligt".

De høje bølger i det dansk-amerikanske forhold bør være et wake-up call i dansk udenrigspolitik. Vi kan ikke fremover tillade os at satse så ensidigt på det såkaldt geostrategiske samarbejde med USA. Mens vi samtidig sidder på gærdet i det europæiske samarbejde med de ulykkesagelige EU-forbehold. Med en uforudsigelig præsident i Det Hvide Hus er det at spille hasard med vitale danske sikkerhedspolitiske og økonomiske interesser.

Trump ved magten i USA, briternes fatale valg med Brexit, der har skabt økonomisk og politisk kaos, og et aggressivt Rusland har øget tilslutningen blandt danskerne til EU markant.

Men her spænder de danske forbehold ben for en dedikeret dansk deltagelse. Vi fører fodnotepolitik. Danmark kan ikke deltage i samarbejdet på det retslige, det økonomiske eller det forsvarsmæssigt område - og det er netop på disse felter samarbejdet udvikler sig i disse år. Vi har derfor ingen mulighed for at påvirke, i hvilken retning EU skal bevæge sig.

Forsvarssamarbejdet betyder, at EU selv skal håndtere de trusler og udfordringer, hvor NATO ikke er velegnet, og hvor USA forventer, at EU kan klare sig selv: Ustabilitet i EU's nærområde, terrorisme, hybrid og cybertrusler - i dag med Danmark uden for døren.

Derfor er det ganske malplaceret, at forsvarsminister Trine Bramsen - i modsætning til sine forgængere på posten - forsøger at nedtone konsekvenserne af forsvarsforbeholdet. På retssamarbejdet svækker forbeholdet muligheden for at varetage danske interesser. I forhold til bekæmpelse af terror og kriminalitet.

I den økonomiske og monetære union rykker gruppen af euro-lande tættere sammen. Danmark står uden for, og efter vi har mistet en tæt allieret i Storbritannien, har vi også mistet en stor del af indflydelsen på - og opsynet med - at euro-landene overholder de forpligtelser, man vedtager i fællesskab. Vi er tæt forbundet med Euroen - men uden indflydelse på indholdet af samarbejdet.

Det var usædvanligt defensivt, da Mette Frederiksen på Folkemødet sidste år brød med 25 års bred enighed om dansk Europapolitik med en udtalelse om, at det ikke længere er et mål for Socialdemokratiet at få afskaffet forbeholdene.

Ingen af de udfordringer, som vi alle taler om - klima, migration, terror, Rusland, Kina - kan Danmark håndtere alene. Vi karter fortsat rundt i en DF-inspireret diskussion om, at vi kan en hel masse selv. Det er en illusion. Vores eneste reelle samarbejde, som virkelig har global tyngde, er det europæiske samarbejde. Det er vejen dansk indflydelse i verden. Såfremt vi vel at mærke engagerer os helhjertet.

Der er et påtrængende behov for, at Mette Frederiksen træder i karakter i Europapolitikken. Hvis det aflyste Trump-besøg giver anledning til en revurdering af Danmarks fodslæbende politik i Europa, er der trods alt kommet noget godt ud af turbulensen i det dansk-amerikanske forhold.