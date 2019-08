Debat: Krænkelsens tid - Det er en mærkelig tid, vi lever i.

Den amerikanske præsident vil gerne besøge os, sagde han. Han vil så gerne købe Grønland, tilføjede han. Men Grønland er jo ikke sat til salg, lød det fra dansk side. Det er absurd, sagde nogle. Og statsministeren rejste til Grønland, så de deroppe måtte forstå, hun er glad for Grønland og ikke overvejer noget salg. Så vil præsidenten fra det store Amerika alligevel ikke besøge os, sagde han. I sandhed en mærkelig situation! Det er krænkende, fornærmende over for Danmark, synes man umiddelbart. Men undskyldninger skal vi nok ikke forvente.

Vi lever ellers i en tid, hvor det er på mode at føle sig krænket, også over noget, der foregik for meget længe siden. Da jeg gik i skole i begyndelsen af 1960'erne, var det acceptabelt, at lærerne slog eleverne. Det var ganske almindeligt i de offentlige skoler, at lærerne hver dag delte øretæver ud eller afstraffede elever fysisk på anden vis, hvis man f.eks. ikke havde lært dagens salmevers udenad. Der var overhøring i salmevers, og vi blev rykket i ørerne eller fik måske et slag i issen med lærerens knoer, hvis udenadslektien ikke blev perfekt afliret. Nogle gange kunne man få det indtryk, at læreren nød denne afstraffelse, og de andre elever kiggede frygtsomt på og afventede deres overhøring ved tavlen. "Men det tog vi ingen skade af", har jeg hørt nogen sige som kommentar til lovgivningen fra 1967, der forbød fysisk afstraffelse i skolen. Dertil må der naturligvis svares, at det kan vi ikke vide, for vi ved jo ikke, hvordan vi ville have udviklet os, hvis der ikke havde været fysiske straffe i datidens skoler. Vi kan så vælge nu i 2019 at erklære, at vi føler os krænkede. Vi kan appellere til statsministeren og bede om en undskyldning, sådan som de anbragte børn fuldt fortjent har fået det for nylig. Hun har også annonceret, at der kan komme mange flere undskyldninger, så måske er det ikke urealistisk.

Jeg skal være ærlig og tilstå, at det hele måske kan ende i lidt rigelig bagudskuen. For hvor går grænsen? Hvor langt skal vores statsminister kigge tilbage? I hvilket omfang har hun overhovedet et ansvar for fortidens ugerninger? Hun må vel antages at føle et ansvar, og jeg har forstået, at de tidligere børnehjemsbørn er glade for hendes officielle undskyldning. Også selv om man kan sige, det er en gratis omgang indtil videre, da der ikke følger nogen kontant erstatning med. Det er en gratis omgang, men den kan muligvis indbringe statsministeren et ry for at være mere human og menneskelig end de tidligere borgerlige statsministre, der ikke ville ryste op med undskyldninger. Logikken siger vel også, at man helt generelt næppe kan gøre vore dages magthavere ansvarlige for fortidens ugerninger. Hvis man gør det, bliver det symbolpolitik på linje med grænsekontrollen, som også er en illusion og kun beregnet på at tilfredsstille en øjeblikkelig folkestemning. Og det er naturligvis interessant for politikere, der gerne vil tage sig godt ud.

Men hvad med pigerne på Sprogø? Helt frem til 1961 var der på øen en anstalt for "seksuelt løsagtige" kvinder? Hvad med sterilisationslovgivningen fra 1934, inspireret af datidens racehygiejneteorier? Hvad med landarbejdernes usle vilkår i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet? Hvad med Det Stockholmske Blodbad i 1520? Hvad med vikingernes hærgen, plyndringer og voldtægter i 900-tallet? I visse tilfælde tilsyneladende statsligt organiserede røvertogter mod Frankrig og England. Datidens rockerbander uden motorcykler, men med grænseoverskridende aktiviteter, som i dag helt upassende beundres og hædres i visse kredse. Ja, der findes folk her i landet, der forsøger at genoplive deres hedenske religionspraksis med dertil hørende ofringer og andre besynderlige, ukristelige skikke. Det er jo ganske uforståeligt, når logikken tilsiger en, at man burde forsage alt dette, beklage, undskylde og invitere den franske præsident og den britiske premierminister hertil og arrangere en storstilet undskyldningsceremoni.

Der er store udfoldelsesmuligheder for vores statsminister, hvis hun vil tage disse udfordringer op og udvikle sin undskyldningspolitik, så ingen af de muligvis krænkede skal føle sig glemt og overset. Og hvis praksis med nul erstatning fra den første stort iscenesatte undskyldningsceremoni skal fortsætte, er der tilmed ingen problemer i forhold til statsbudgettet. Det samme kan ikke siges om mange andre politikområder, der bør interessere Mette Frederiksen.