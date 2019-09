Debat: Kongemord - Vis Kristian Jensen vintervejen

Da Venstres nu fungerende formand, Kristian Jensen, udtalte, at fiskeopkøberen fra Hvide Sande, Jens Nicolaj Vejlgaard, er lig med Venstres DNA, afslørede Kristian Jensen en snæver midt- og vestjysk tankegang, som drejede sig om hans oprørsgruppes egeninteresser i modsætning til Venstres brede samfundsinteresser.

Det synes nu klart, at Kristian Jensens personlige statsministerambitioner har stået i vejen for sund politisk tænkning og den brede gruppe af venstrevælgeres ønsker om en ledelse, som favner bredt set i lyset af dansk folkestyre. Netop Lars Løkke Rasmussen havde øje for helheden og skabte politiske resultater, som absolut er meget rosværdige. Han stod bag nødvendige og også upopulære reformer, men han stod ikke som arkitekten bag politikredsreformen som en debattør har postuleret forleden i denne avis. Politikredsreformen blev vedtaget af et bredt politisk flertal under Anders Fogh Rasmussen i 2006 og var resultatet af arbejdet i en politikredskommisson.

Lars Løkke Rasmussen var indenrigs- og sundhedsminister i denne regering, og han banede vejen for en nyttig kræftpakke og nedbringelse af ventelisterne. Når der har været er et dårligt samarbejde mellem LLR og Kristian Jensen, synes det hævet over enhver tvivl, at Kristian Jensens åbenlyse illoyalitet har spillet en afgørende rolle i dette uskønne politiske persondrama. Tidligere venstreminister Søren Pind fortæller nu i sin nye bog "Det frie ord" om Kristian Jensens vedholdende undergravende og ikke mindst illoyale adfærd i forhold til Lars Løkke Rasmussen, hvilket giver historiske påmindelser om kongemordet i Finderup Lade på kong Erik Klipping i 1286.

Den førende banemand, Marsk Stig, blev dømt fredløs. Venstre bør vise Kristian Jensen vintervejen sammen med hans sammensvorne blandt andet den forsmåede Jørgen Winther, der aldrig blev sundhedsminister, og ikke mindst tidligere venstreminister Britta Schall-Holberg, hvis sognerådspolitiske tankegang ikke har gang på jorden i et moderne Venstre, som gerne skulle favne vidt.