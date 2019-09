Debat: Kommentar til Uffe Clausen. Løkke blev tøsefornærmet

Det var dog en voldsom grim skidtspand, du - Uffe Clausen - fik hældt ud over Venstre. Du antyder at det hele skulle være forårsaget af Kristian Jensens misundelses-jeg. Det synes for mig svært at få øje på det logiske i den teori, al den stund at Kristian Jensen selv trak sig.

For at undgå en eventuel misforståelse vil jeg lige pointere, at jeg ikke er medlem af Venstre. For mig at se kunne årsagen til tumulten være en træthed i hele partiet, grundet Lars Løkkes diktatoriske facon og hans evindelige centraliseringsdrømme. Se bare Skat, det har for os alle været en dyr lærestreg, og politiet der nu ikke fungerer optimalt, efter nedlæggelse flere politikredse og lukning af lokale politistationer

Hver gang man centraliserer, efter sigende for at spare, bliver der sparet i bunden af hierarkiet, mens der bliver ansat en masse højtlønnede akademikere, der efter egen mening skal have en formidabel løn, for deres store ansvar som de straks fraskriver sig når der viser sig problemer. Så er man hurtig til at lade aben gå videre ned i systemet.

Resultatet har ved stort set alle centraliseringer været: Større udgifter, mindre effektivitet, ingen menneskelighed, man kan og må ikke tænke selv, kun gå efter firkantede regler udstukket af nogle verdensfjerne embedsmænd uden den ringeste praktiske erfaring. Nej godt at Løkke ikke fik sin vilje, med at nedlægge regionerne også. I øvrigt var det måske også bare ham selv, der tøsefornærmet forsvandt ud af bagdøren, måske var kravet blot at han skulle stille sit mandat til rådighed ved det ekstraordinære landsmøde.