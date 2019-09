I kampen for at tøjle den uansvarlige finanssektor skal Socialdemokratiet altid stå på forbrugernes side. Derfor er det på tide at stramme reguleringen af kviklånsindustrien så meget, at det reelt bliver helt umuligt at udbyde lånene.

Erfaringer fra Storbritannien og Finland har vist, at et renteloft over kviklånenes ÅOP - de årlige omkostninger i procent - er et særdeles effektivt redskab i kampen. Det finlandske omkostningsloft har været en medvirkende faktor til, at antallet af optagne lån er faldet med 80 procent, mens 40 udbydere har forladt markedet. Danmark skal følge trop og indføre et lavt renteloft på 15 procent for lånets ÅOP, samt et loft over strafrenten for misligholdt gæld.

Derudover skal det forbydes at lokke mennesker i gældsspiralen med gratis førstegangslån, lån trods registrering i RKI og flere kviklån ad gangen. Der skal indføres et straksforbud mod reklamer for kviklån.

Dette er blot et udpluk af de mange redskaber, regeringen bør tage i brug for at knuse kviklånsselskabernes forretningsmodel. Flere snedige låneudbydere har tidligere formået at omgå ny regulering ved eksempelvis at omlægge lånene, og derfor kan ét forslag ikke stå alene. Folketinget må derfor tage en lang række strenge værktøjer i brug for at sikre, at det reelt bliver helt umuligt at drive kviklånsvirksomhed i Danmark.

Som socialdemokrat kan jeg på ingen måde stå på mål for, at vi i Danmark tillader grådige kviklånsudbydere at tilbyde låneprodukter, der udgør regulære gældsfælder. Gældsindustrien skal lukkes ned nu.