Debat: Jubeloptimistisk beskæftigelsespolitik skaber uværdigt trængende borgere

Arbejdsmarked: Det er et grundlæggende menneskeligt behov at blive anerkendt som den, man er. Griber politik afgørende ind i ens liv, så er der behov for, at den politiske virkelighedsforståelse har jordforbindelse og svarer nogenlunde til ens egen oplevede virkelighed. Gør den ikke det, vil politikken skabe frustration og erfares som grundlæggende uretfærdig. Derfor er det en vigtig kamp, hvordan virkeligheden ser ud.

Regimet i social- og beskæftigelsespolitikken har igennem de seneste to årtier lidt af jubeloptimistiske vrangforestillinger om de mennesker, som politikken handler om. Som billederne i et troldspejl, der ikke respekterer proportionerne i virkelighedens og erfaringernes sansede verden. Det er beskrevet i den nye bogudgivelse "Optimismens politik - skabelsen af uværdigt trængende borgere" fra Frydenlund Academic af ph.d. i statskundskab Mathias Herup Nielsen, der arbejder som forsker og underviser i samfundsvidenskab på Aalborg Universitet.

Det grundlæggende dogme er, at alle har muligheder, potentialer, ressourcer, uanset hvor syge de er, eller hvor mange funktionsnedsættelser de har, og det ses i blandt andet lovgivning om førtidspension, fleksjob, sygedagpenge og kontanthjælp.

Det skaber opfattelsen af, at borgere, der reelt ikke kan arbejde, langt hen ad vejen opfattes som uværdigt trængende, der godt kan, men ikke vil. Til sammenligning blev borgere med nøjagtigt de samme problemstillinger for tyve år siden anerkendt som værende værdigt trængende og tilkendt den nødvendige hjælp.

Sådan manipulerer man med den politisk-moralske vurdering af målgrupper for forskellige lovgivninger og omdefinerer værdigt trængende, så de bliver til uværdige nasserøve eller syndebukke. Det er brutal foragt for svaghed ikke at anerkende den, men simpelthen ændre på vurderingen af og fortællingen om den.

Nu er det på høje tide at afsløre de politiske vrangforestillinger og få genskabt jordforbindelsen til syges virkelighed i kød og blod. Den nye S-regering med statsminister Mette Frederiksen og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen (S) i spidsen kunne passende begynde med at anerkende den voldsomme kritik, som igennem nu en årrække har lydt fra mange sider af lovgivningen om og forvaltningen af førtidspension, fleksjob, sygedagpenge og kontanthjælp.