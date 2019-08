Debat: Illoyal optræden, Carl Holst

Debat: Den tidligere venstrepolitiker, Carl Holst, som har været amtsborgmester, regionsrådsformand, folketingsmedlem og sågar endda i en kort periode forsvarsminister, og nu er meget forhenværende, har påtaget sig rollen som irettesætter af det parti Venstre, som har givet ham så mange spændende opgaver.

I en klumme i avisen Danmark 15. august hævder han, at "hylderne i Venstres ideologiske forrådskammer er blevet lidt tomme". Jeg noterer mig, at Carl Holst slutter sig til den kreds af tidligere venstremænd og - kvinder, der har sat sig for at genere deres "tidligere" parti mest muligt. Jeg hørte tilfældigvis Carl Holst i en radioudsendelse, hvor man også indkalder ham til at give sin mening til kende, at han kom ind på begrebet "loyalitet".

Han gav udtryk for, at der nok var "nogen", der opfattede hans bog lige op til folketingsvalget, som udtryk for illoyalitet. Jeg kan bekræfte, Carl Holst, at jeg anser din optræden over for Venstre som illoyalitet, og det eneste, der beroliger mig, er, at jeg aldrig har stemt på Carl Holst hverken ved regionsrådsvalg, eller ved valget til Folketinget, men jeg har stemt på Venstres andre kandidater hver gang.