Debat: Hvorfor kan vi på landet ikke låne til et hus?

Åh, mit smertensbarn - landdistrikterne.

Hvorfor kan vi ikke få lov til at låne selv et beskedent beløb til at købe et hus. Hvorfor blev den mulighed sat i stå? Kan det dog passe, at finanskrisens indtog har sin rod her. Vi er mange, som gerne vil bo på landet. Det er et helt andet liv end i byerne. Ikke nemmere. Her skal vi selv sørge for - eller kæmpe for - det meste. Det kan være hårdt, men det giver sammenhold og liv.

Sommetider vil nogen gerne sælge deres hus, måske fordi de er blevet gamle og syge eller alene, måske fordi huset er blevet for stort eller for småt, men det er rigtig svært, når man ikke kan få lån til at købe det.

Den nuværende ordning er selvforstærkende i en nedadgående spiral. Man kan ikke låne selv til et beskedent hus, man kan så heller ikke sælge sit hus. Det giver lange liggetider. Måske med tvangsauktion til følge med tab for boligejer og panthavere. Hvilket jo er, hvad realkreditforeningerne som panthaver skal undgå at være en del af, men som de selv er blevet medvirkende årsag til. Eller også stagnerer det hele, fordi man bliver stavnsbunden og ikke kan flytte. Jeg bliver så ked af det - og føler mig da faktisk også til grin - når jeg ser, at en aftale mellem finanssektoren og Landdistrikternes Fællesråd munder ud i øget befordringsfradrag og færre omkostninger ved tvangsauktioner. Men tvangsauktioner - det er jo dem, vi skal undgå!

Tænk, hvis vi ikke havde fået marshall-hjælpen efter krigen. Hvordan ville det så have set ud i Danmark.

Tænk, hvis vi kunne få Landdistrikternes marshall-hjælp nu. Vi skal ikke engang have det foræret, men blot kunne låne på samme måde som de andre. Ja, tænk hvis det skete. Bare en mulighed for at sætte det hele i gang igen. Nedefra. Indefra. Få aktivitet og virkelyst til at blomstre. Få cirkulation og et løft til livet i området.

Men er realkreditforeningerne nu til for en mindre del af boligejerne, de heldigst eller bedst stillede, og til for at understøtte pengestærke personer i Danmark og i udlandet, som har behov for at anbringe deres kapital et sikkert sted - på bekostning af beboerne på landet og andre ligestillede. Et bundsolidt realkreditsystem, som man misunder os ude i verden. Men er det nu så misundelsesværdigt.

Sammenligningen med et forsikringsselskab taler da sit tydelige sprog. Hvis elitebilisterne var de eneste, der kunne få en forsikring, så blev det da billigere at være forsikringstager, og så kunne de andre sejle deres egen sø. Men sådan er forsikring jo ikke. Er realkreditinstituttet?

Dette er jo ikke nye tanker. Mennesker sætter ord på sådanne tanker og taler sammen om dem og ryster på hovedet og kan ikke forstå, at det skal være sådan. Mennesker, som kender konsekvenserne af den gældende praksis. Men er det nu også nødvendigt - og ønskeligt.

Man vil gerne have gang i landet, men sætter en prop i for en hel masse mennesker. Jeg håber inderligt, at der åbner sig nogle døre, hvor disse tidligere blev lukket. Der er så mange dejlige steder i Danmark. Giv os muligheden for at bo og leve der.