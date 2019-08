Debat: Hvor hurtigt skal pædagogerne løbe?

Normeringer: Kære kommuner - nu er ferien forbi, og økonomien skal forhandles på plads. Derfor vil jeg gerne have, at I vender jeres tanker tilbage til forældre demonstrationerne "HvorErDerEnVoksen", som samlede forældre, bedsteforældre og pædagogisk personale over hele landet. Her blev det ganske tydeligt, at de forhold, vi tilbyder vores børn, ikke er tilfredsstillende. Hvordan skal vores børn klædes på til at omfavne fremtiden, når der er så få pædagoger og pædagogisk personale til at yde den omsorg og nærvær som læring kræver?

Jeg er selv mor til to skønne børn, der går henholdsvis i børnehave og vuggestue. Jeg har truffet et valg om, at mine børn skal være i et dagtilbud, hvor der er uddannet pædagogisk personale. Pædagoger som kan tilpasse læringsmiljøer til mit barn og samtidig yde den omsorg og nærhed, det kræver at få en gensidig relation, hvor barnet lærer og udvikler sig. Det gør dog ondt i mit hjerte, at jeg ved pædagogerne skal knokle røven ud af bukserne for at nå en procentdel af alt det, de brænder for. De gør det supergodt, og jeg har intet at klage over, men jeg ser altid kun et glimt af deres dag og kan ikke se, hvor hurtigt de løber, når jeg forlader institutionen.

Jeg er selv uddannet pædagog og arbejder i dagtilbud, så jeg kender indersiden af fortællingen. Der er ingen smutveje til den pædagogiske dokumentation, som er en vigtig del af mit arbejde. Men som i dag er en af de ting, der gør, man skal løbe endnu stærkere for stadigt at nå at være nærværende i børnegruppen. Det er et vigtigt arbejdsredskab, ikke noget man bare kan undlade for at få mere tid på gulvet, da det er en af de måder, man når hele vejen rundt om et barn, reflekterer, igangsætter og evaluerer praksis. Som normeringen i dag er det desværre en stor stresskatalysator.

Der er forskel på, hvordan den pædagogiske praksis i kommunerne fungerer. Men en ting er sikkert, om man arbejder på årsnorm eller ej, er der ikke nok timer på gulvet med dem, det hele drejer sig om. Ville det være nok, hvis alle gik op på 37 timer, eller er det flere 32-timers stillinger i afdelingerne, der er brug for? Holdningerne er mange og forslagene ligeså. En ting er der dog enighed om: der skal være nok hænder til børnene. Ingen børn fortjener at nøjes med opbevaring og brandslukning. Børn skal være i et trygt miljø med tid til nærvær og omsorg, hvor de udvikles og dannes, klædes på til at omfavne den fremtid, som kommer buldrende imod dem.

Derfor kære kommuner, lyt til folket, det er I valgt til. Vi ønsker en stærk fremtid, og det er børnene, der skal sikre os og vores fremtid. Så invester nu!