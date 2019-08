Debat: Hong Kong har ret til frihed og demokrati

Demonstranterne i Hong Kongs gader råber ud til verden om støtte til kampen for frihed og demokrati. Det er en kompliceret konflikt, men menneskerettigheder er for alle. EU støtter, at ytrings- og forsamlingsfriheden gælder for indbyggerne i Hong Kong, men reaktionerne fra medlemslandene har været meget afmålte.

Ubevæbnede aktivister demonstrerer for uafhængige domstole, fri presse og retten til at vælge eget politisk lederskab. Disse legitime krav mødes af et brutalt politi med knipler, gummikugler og tåregas, og betalte bander deltager i angrebene på demonstranterne. Siden juni er over 700 aktivister fængslet, og alt tyder på, at konflikterne bliver værre og værre.

Den 9. juni gik 1 million mennesker på gaden, og ugen efter 2 millioner, for at protestere mod regeringens lovforslag om at udlevere borgere til retsforfølgelse i fastlands Kina. Med den ringe udsigt til fair rettergang, er det let at forstå protesterne.

Styret i Beijing kalder demonstranterne for kakerlakker, terrorister og en radikaliseret minoritet. Militære styrker samles tæt på grænsen til Hong Kong og på alle tænkelige måder bliver presset tungere og tungere. Derfor skal Danmark i et klart sprog opfordre Kina til at respektere demokratiet og overholde aftalen frem til 2047 om de særlige vilkår for Hong Kong.