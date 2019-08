Debat: Fremtiden kalder på ambitiøse investeringer i infrastruktur

Debat: En af de helt store opgaver, det nye Folketing står over for, er at lave en aftale for de fremtidige infrastrukturinvesteringer, der kan sikre, at Danmark holdes i fremdrift. Der er brug for at skabe en langsigtet masterplan for udviklingen af den danske infrastruktur. Der er brug for at have det lange lys på og lave en bred aftale, der giver klare rammer for fremtiden. Og der er ikke mindst brug for investeringer i vejnettet.

Trængslen på vejene har været stigende de senere år, og udviklingen går kun én vej. I fremtiden bliver trængslen større. Beregninger fra Transportministeriets ekspertgruppe for mobilitet viser, at den tid, som biler kører i trængsel, forventes at stige med 66 pct. frem mod 2030.

Den stigende trængsel rammer det danske fødevareerhverv hårdt. Grovvarekoncernen Danish Agro har op mod 10-15.000 ineffektive timer om året på vejene, primært pga. trængsel. Det er på alle måder dårlig forretning. Der spildes tid og penge, og køretøjer i tomgang gavner heller ikke vores miljø og klima.

Så der er stor brug for at få udviklet det danske vejnet. Det er glædeligt at læse, at den nye transportminister har blik for, at asfalt ikke er lig sort, og at fremtiden byder på stadig grønnere køretøjer, som har brug for veje at færdes på. Så både af hensyn til grøn og sort bundlinje er det vigtigt, at der sker en opprioritering af vejnettet.

Danish Agro er ikke bare et eksempel på, hvad omkostningerne ved spildtid og utilstrækkelig prioritering af infrastrukturen koster virksomhederne. De er samtidig også et godt eksempel på, hvad erhvervslivet selv gør for at tage grønt ansvar.

Danish Agro har f.eks. sammen med lastbilproducenten Scania arbejdet med konceptet "DriverCoaching" gennem de senere år. Det er en træning af chaufførerne, hvor gamle unoder skal aflæres, og nye vaner tillæres. Det betyder bl.a., at der hverken skal gasses eller bremses hårdt op. Man skal i stedet forsøge at forudse trafikken, udnytte hældninger i vejen og have en mere glidende kørsel. Det betyder meget for kørslen og ikke mindst for brændstofforbrug og udledning. Tiltaget har været i gang i bare et halvt år og har reduceret brændstofforbruget med 3-7 pct. afhængig af vogntype.

Derudover arbejder Danish Agro med intelligent planlægning og optimering af kørslen på baggrund af data, og der bliver investeret i dæk af højere kvalitet, hvilket også har en positiv effekt på udledningen.

Der kigges pt. også i retning af en større anvendelse af "De blå Landeveje". Kan det betale sig at flytte mere af søvejen? Om der er meget at vinde i forhold til økonomi er ikke sikkert, det er i højere grad i forhold til CO2-regnskabet. Netop nu regnes der på denne gevinst i Danish Agro. Men skal virksomhederne motiveres til at bruge den blå landevej, og dermed både reducere trængsel og CO2-udledningen. Så kræver det også en langtidsplanlægning med de danske havne. De er også en central del af kerneinfrastruktur.

Alt i alt er der al mulig tilskyndelse til at få lavet en langsigtet plan for udviklingen af den danske infrastruktur, der mindsker trængsel og øger fremkommelighed.