Debat: Fortællingens stærke indflydelse på medierne

"Måden, vi agerer på, er ofte ud fra en fortælling om Donald Trump, som er skabt gennem længere tid."

Sådan udtalte Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen til DR's Detektor i kølvandet på Donald Trumps aflyste besøg i Danmark.

Man kan mene om Trump, hvad man vil - men Poul Madsens udsagn er foruroligende. Læs det igen: En "fortælling" om Trump styrer mediernes tilgang til dækningen! Hvilke fortællinger om andre sager giver medierne carte blanche til at lade sig styre af følelser, fordomme og sågar fantasi frem for ambitionen om tilstræbt objektivitet? Trumfer eksempelvis "fortællinger" om kirkegængere også de faktiske forhold?

Jeg er oprigtig bekymret overfor journalister, der lader sig styre af følelser fremfor fornuft. En journalist skal altid være i stand til at træde et skridt tilbage fra sin historie og spørge sig selv: Er min vinkling, valg af kilder og ordvalg farvet af mine egne sympatier, antipatier, dagsordener?

Poul Madsen, andre redaktører og journalister har ret til i det private at mene, hvad de vil om alt mellem himmel og jord, men når de sætter sig ved computeren, mikrofonen eller kameraet, skal de give os den bedst mulige udgave af historien - ligeledes når den går imod egne holdninger. Det er i sidste ende et spørgsmål om at være professionel - også når det gælder Trump.