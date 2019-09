Debat: Flere tog og dobbeltspor i Tinglev, tak!

Transport: På det seneste har man i dagspressen kunne læse adskillige indlæg fra erhvervsorganisationer, lobbyister mejeridirektører, og transportordførere fra blå blok forsøge at tæppebanke den nye transportminister med argumenter om flere motorveje.

Tag nu lige og spis brød til. Set ud fra et klimahensyn har vi ikke brug for flere motorveje. Vi må alle bidrage til de nødvendige CO2-nedbringelser, og jeg savner at man fra transportsektorens side arbejder og finder nye løsninger på udfordringerne i stedet for mere af det, som har vist sig ikke at løse vore transportproblemer.

Anlæg af motorveje kræver enormt forbrug af resurser. Udtagning af store arealer med skov, eng, mose og landbrugsjord, der efterfølgende bliver til asfaltørken. Enorme mængder af sand, sten og grus, som der allerede er ved at blive forsyningsvanskeligheder af. Vores generation skulle også gerne efterlade noget til de kommende generationer.

Brug i stedet nogle af pengene til at opgradere og elektrificere vores jernbanenet og dobbeltsporet i Tinglev.

Vi har i landdistrikterne i mange år måtte se de lokale veje blive i en dårligere og dårligere forfatning. Stigende pendlertrafik, større og større lastbiler og landbrugsmaskiner har gjort at mange lokale veje er i en elendig forfatning. Det er jo normalt kommunale veje, og spørger vi kommunen om hjælp får vi at vide, at der ingen penge er.

Derfor foreslå jeg at en anden del af de sparede motorvejspenge bliver brugt til opgradering af nødvendige pendlerveje, samtidig med at der etableres cykelstier langs disse, så det stigende antal cyklister får trygge forhold. Det ville gøre det mere attraktivt at flytte ud i landdistrikterne. Nu må det være vores tur.