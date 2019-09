Debat: Flaskehalsen mellem Fredericia og Hamborg skal væk - toget er fremtiden

Den ny trafikminister, Benny Engelbrecht, er startet klogt: Han ønsker overblik og samlet vurdering af trafikinvesteringerne, før han kommenterer enkeltforslag. Og han har igen gjort trafikministeriet til en grøn enhed.

Vi SF-lokalpolitikere opfordrer til investeringer, større kapacitet og hurtigere togdrift til og fra Tyskland. Fredericia-Flensborg-Hamborg er ikke en lokal sognestrækning. Det er toglinjen Skandinavien-Centraleuropa de næste mange år. Danmark er desværre en flaskehals. Derfor skal strækningen prioriteres i den kommende plan for infrastruktur.

I hele Europa arbejdes for at få hurtige tog som reelt alternativ til fly og bil. Togtransport er den mest klimavenlige transportform og udleder 90 procent mindre CO-2 per km end flytransport. Vi skal arbejde for at toget både herhjemme og på tværs i EU bliver et reelt alternativ. Der er stadig stærkere røster for hurtig-forbindelser, fælleseuropæiske baneregler, billetsystemer og for europæiske nattog. Et højhastighedsnet findes og udbygges i Europa syd for Danmark, og den svenske regering prioriterer hurtigtog højt.

De østjyske kommuner bestilte tilbage i 2013 en rapport om mulige forbedring af forbindelsen Aarhus-Hamborg. Rapporten påpegede at rejsetiden Aarhus-Hamborg kunne nedbringes med op til 70 minutter til 3 timer og 20 minutter og kan forkortes yderligere ved investeringer ved Tinglev-Padborg og især på den tyske side ved Rendsburg/Kieler-kanalen.

DSB, der parallelt med Deutsche Bahn kører Aarhus-Hamborg, var ikke enig med rapporten, og indsatsen for hurtigere tog på strækningen gik totalt i stå. E-45 overtog al politisk fokus. Det er afgørende, at hurtigtog Danmark-Tyskland fremmes i den plan trafikminister Benny Engelbrecht skal smede sammen.

Kirstine Bille. KL-medlem af EU´s Regionsudvalg, viceborgmester i Syddjurs kommune, Mads Nikolajsen, medlem Midttrafiks bestyrelse, gruppeformand i Norddjurs kommune, Henrik Boye, medlem af SF´s trafikudvalg, Karsten Fogde, regionsrådsmedlem, Syddanmark, Henrik Holmer, udvalgsformand, Kolding byråd, Mikkel Dragsmose, SF-medlem af KL´s arbejdsmarkedsudvalg, udvalgsformand i Middelfart kommune