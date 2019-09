Debat: Fattigdom sender ingen i arbejde

Højrefløjens ramaskrig efter at regeringen og støttepartierne i sidste uge blev enige om et tilskud til de allermest trængte børnefamilier i Danmark var forventeligt, men er ikke desto mindre pinligt.

Kontanthjælpsloftet, som den tidligere Venstre-regering indførte, har virket, hvis intentionen var at gøre flere familier fattige. Men hvis den tidligere regerings mål var at få folk i arbejde, som den påstod, så er det i hvert fald ikke lykkes. Ifølge Finansministeriets er 450 kontanthjælpsmodtagere kommet i beskæftigelse - samtidigt kom der 12.000 flere fattige børn alene i 2017.

Konklusionen burde være tydelig for enhver; fattigdom får ikke folk i arbejde.

Det gør i stedet muligheder. Når der er overskud på bankbogen, er der ofte også mere overskud til andre ting i hverdagen. Når man ikke skal bekymre sig om at betale sine rudekuverter, er der mere overskud til jobsøgningen.

I 2016 lavede Aarhus Kommune et forsøg, hvor 97 langtidsledige hver fik 50.000 kroner, som de selv kunne bestemme, hvad skulle bruges på, så længe det var noget, der kunne hjælpe dem i arbejde. De fik sparing med en jobkonsulent, og nogen brugte pengene på et kørekort, andre på kurser eller på at få ordnet tænderne. Alle mulige ting som tidligere havde været barrierer for dem i forhold til at komme ind på arbejdsmarkedet - og 1/3 fik et job. Muligheder sender folk i arbejde.