Debat: Facebook er hysterisk omkring annoncer. Små jagtbutikker bliver klemt, men store slipper

Den amerikanske mediegigant har indført en lang række regler for brugernes opførsel, som rækker langt ud over de fleste vesteuropæiske landes egen lovgivning. Facebook har slået hårdt ned på den hjemlige danske jagtudstyrsbranche under henvisning til Facebooks totale forbud imod salg af våben på platformen.

Helt konkret forbyder Facebook danske jagtbutikker at annoncere på Facebook, hvis man på butikkernes egne hjemmesider kan købe sigtekikkerter, våbenskabe eller våbenetuier - altså jagtudstyr, som ikke regnes som våben eller våbendele i Danmark. Alle må faktisk købe disse helt ufarlige ting uden tilladelse eller aldersbegrænsninger. Egentlig ikke så mærkeligt - et våbenetui er jo i bund og grund et stykke stof med en lynlås i. Men på Facebook er man altså udelukket fra at annoncere, hvis man sælger den slags .... også selv om man ikke sælger det via annoncer på Facebook.

Selvom jeg synes, at Facebooks regler på området er hysteriske, grænsende til det latterlige, anfægter jeg på ingen måde Facebooks ret til at sætte egne regler. Vi, som bruger Facebook, er trods alt gæster i et privat univers og der er ingen, der tvinger os til at bruge platformen. Problemet er bare, at reglerne tilsyneladende ikke gælder for alle, selvom Facebook gør et stort nummer ud af at understrege af det.

Det er enkelt af finde annoncer på Facebook fra store danske detailaktører såsom Biltema og Harald Nyborg, selvom disse butikker forhandler adskillige af de varer, som mindre jagtforhandlere bliver udelukket fra Facebook for at have på hylderne. Skyldes det mon, at Biltemas annoncebudget er større end de mange små online-butikkers budgetter?

Men det bliver desværre langt værre end som så. Man skal nemlig ikke lede længe på Facebook efter annoncer fra Kina-giganter som Wish. En del af disse annoncer er for præcis de produkter, danske forhandlere bliver udelukket for - såsom mundingsbremser til rifler, kikkertmontager til installation af sigtekikkerter på rifler, kikkertsigter og jagtknive.

Wish og andre Kina-sites sælger også piratkopierede mærkevarer i stor stil. På Wish købte jeg en nøjagtig kopi af en højteknologisk svensk jagtkniv af mærket Fällkniven for en pris omkring 95 procent under prisen for originalen. Facebook promoverer med andre ord annoncører, som handler med ulovlige kopivarer og dermed gør livet uendeligt surt for vore hjemlige virksomheder.

Men det bliver endnu værre. På Wish sælger man nemlig decideret ulovlige våben og knive. Det gælder mini-armbrøste, slangebøsser, knojern, kampøkser og springknive. Køber man nogle af disse varer havner man i konflikt med den danske våben- eller knivlov. For "almindelige mennesker" betyder det måske "bare" en plet på straffeattesten og en bøde på 1.000-3.000 kroner. For andre kan det få vidtrækkende konsekvenser. En jæger vil rutinemæssigt få inddraget sit jagttegn i en fem-årig periode og blive tvunget til at afhænde sine jagtvåben for en uagtsom overtrædelse af knivloven. En sikkerhedsvagt risikerer at blive af med jobbet.

Antallet af sager på baggrund af ulovlig import af genstande, der i henhold til dansk lovgivning regnes som illegale våben og knive, er desværre eksploderet i de senere år. Dette i høj grad takket være aggressiv markedsføring på sociale medier. Således er mere end 18.000 helt almindelige danskere - som ikke har sat sig ordentligt ind i reglerne - pludseligt kriminelle, blot fordi de i løbet af det seneste år har stolet på, at de annoncører de finder online - for eksempel på Facebook - er "sikre" at handle hos.

Hvis Facebook havde opretholdt tilnærmelsesvis samme annonceringspolitik overfor Wish, som de farer frem med overfor mindre danske jagtforhandlere (der handler med legalt jagtudstyr), havde langt færre danskere havnet på den forkerte side af våben- og knivloven.

Jeg forstår ikke, at man vil promovere annoncører, der åbenlyst sælger decideret ulovlige våben. Jeg forstår ikke, at man promoverer virksomheder, som sælger ulovlige piratkopier. Jeg forstår ikke, at man vil medvirke til at kriminalisere sine egne brugere gennem at føre dem bag lyset med annoncer fra sælgere af illegale våben.

Jeg er selvsagt ikke imponeret over hverken Facebooks regler eller konsekvensen i deres håndhævelse af dem. Er du?