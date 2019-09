Debat: Er kampen imod venstrefløjens brandbeskatning borgerlig?

"Danmark bliver ikke mere borgerligt af, at I får sænket skattetrykket med en halv procentpoint eller sådan et eller andet".

Sådan sagde Morten Messerschmidt, da vi sad sammen i Deadline forleden. Og Messerschmidt har ret i, at den borgerlige værdikamp ikke kun handler om lavere skatter og afgifter.

Hvis vi skal genrejse Danmark som et borgerligt land, så skal vi først og fremmest genopbygge fundamentet for det borgerlige samfund - vores kulturelle værdifællesskab.

For uden fælles kultur og værdier, svækkes tilliden mellem os. Det ødelægger vores villighed til at handle med hinanden og indgå frivillige aftaler med hinanden.

Og den borgerlige solidaritet, der giver os lyst til at dele med hinanden og hjælpe hinanden inden for rammerne af det danske velfærdssamfund, forvitrer, hvis vi afkræves økonomisk solidaritet med mennesker, som hverken bidrager til fællesskabet eller deler vores værdier.

Derfor er en konservativ udlændingepolitik, hvor vi erkender, at ikke alle holdninger eller værdier er lige gode eller velkomne, en grundforudsætning for at genrejse det borgerlige Danmark.

Men betyder det, at skattetrykket er ligegyldigt for den borgerlige renæssance?

Nej, bestemt ikke.

Kampen mod venstrefløjens brandbeskatning af danskerne er afgørende, hvis grundcellerne i det borgerlige samfund - familierne, civilsamfundet og de kulturelle værdier, der binder os sammen på tværs af generationer og skaber frihed og fremskridt for det danske folk - skal bestå og udvikles.

For med lavere skatter og afgifter følger også større råderet over egen økonomi og dermed egen tid.

Tid med børn, ægtefælle, venner eller med fritidsinteresser, man selv vælger. Tid, vi i dag i alt for høj grad tvinges til at tilbringe i velfærdsstatens hamsterhjul på bekostning af tid med vores kære og nære.

Når staten og politikerne bestemmer for meget, svækkes friheden for de danske familier, fremskridtet for Danmark og vores kulturelle værdifællesskab. Derfor skal politikerne bestemme mindre, og danskerne skal bestemme meget mere selv - også over flere af deres egne penge.

At sikre økonomisk fremgang i Danmark er en politisk forpligtelse, som rækker langt ud over den næste finanslov. Det er ved, at velstanden i samfundet øges, at vi kan sikre vores børn og børnebørn et liv i tryghed og frihed.

Økonomisk fremgang er forudsætningen for fremskridt inden for sundhed, uddannelse, ældrepleje, et renere miljø og et socialt sikkerhedsnet for udsatte danskere. Men med verdens næsthøjeste skattetryk og verdens næststørste offentlige sektor, så hæmmes den økonomiske fremgang for vores samfund.

Kampen mod venstrefløjens brandbeskatning af danskerne er en væsentlig del af den borgerlige kulturkamp - for friheden, familierne, fremskridtet og fædrelandet.