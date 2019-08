Debat: Endelig kommer folkestyret og fællesskabet i spil

Ledelse: I disse krisetider for Venstre har vi håbet foran os. Krisen kan skabe forandring i fremtiden. For efter enhver krise sker der altid en ny udvikling. Gennem mange år har der eksisteret en markant flytning af magten til få personer i toppen af de politiske organisationer, og det er nærmere bestemt ganske få personer på Christiansborg, der bestemmer politikken, og hvem der skal sidde i toppen. De er alle folkevalgte og dermed i et offentligt ombud og som sådan underlagt deres organisation, "medlemmerne af partiet". Og det trænger de i den grad til at lære noget mere om i Folketingsgruppens såkaldte øverste ledelse. I øvrigt nok i alle partier, når det kommer til stykket. Nu er det så Venstre, der tager teten først.

Dejligt at høre Venstres medlemmer vågne op og bruge deres rettigheder. Det er nemlig der, magten hører hjemme i et demokrati og folkestyre. Demokrati og folkestyre bygger på fællesskab. Dette fællesskab har jeg set forsvinde gennem alle de år, jeg var medlem af folketinget. Og det blev mere og mere ekstremt med årene. Det at være folketingsmedlem har skiftet tendens fra at være et offentligt ombud, eller som man ydmygt sagde i gamle dage; "Folkets tjener". I dag er det blevet til en karrierevej. Typisk startende i den ungdomspolitiske forening, medens der læses en bachelor eller kandidat på universitetet. Og helt klart gå karrierestigen med ønsket om at ende som minister.

I dag er 84 pct. af folketingsmedlemmerne skolet med denne baggrund. De er uddannet i politik. Det tror jeg ikke, at grundlovsgiverne i sin tid havde set komme. Tværtimod så gik man efter at få et blandet folkestyre, der matcher befolkningen. Og dermed giver folket en stemme i Folketinget. De skabte partiorganisationer, hvor det enkelte medlem kunne engagere sig, blive hørt og skabe større viden, fællesskab og mangfoldighed til de valgte politikere.

Dejligt vi nu ser partimedlemmer fra Venstre, der tager teten og starter på at bygge fællesskabet op igen. Bare gå til den! Vi skylder også vores kommende ungdom at vise vejen til fællesskab og folkestyre. Så vi kan få afsluttet de årtier, hvor alt har drejet sig om egocentrerede karriereplaner og sat fællesskab over styr. Vi mangler i den grad ordentligt politisk håndværk., hvor vi alle bidrager og får lov at være sammen om det. Hvis partiet kommer dertil, kan jeg atter se mig selv som medlem af Venstre igen. Jeg tror, mange flere vil engagere sig, hvis de kan få lov at blive hørt og deltage i fællesskabet. Så godt gået venstre-medlemmer, hvis I fuldfører nu. Og indfører en ny tidsånd. En krise kan være god. Og skabe god udvikling. Men, lad Jer nu ikke kyse af magtsyge karriere mennesker. Tænk på fællesskabet, og det Højskolevenstre vi kommer af.