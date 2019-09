Klimamål: For en måneds tid siden havde vi mennensker allerede for i år brugt alt det, som vores gode, gamle Jord kan producere til os i løbet af et helt år. Hvad vi bruger nu og resten af året, er altså noget, vi "trækker på kassekreditten". Det kan vi jo ikke blive ved med at gøre år efter år. På et eller andet tidspunkt siger "banken" stop. Og vi kan jo allerede nu mærke, at den har sat "renten" ganske betydeligt op: Temperaturstigning, voldsomme orkaner, tørke, oversvømmelser, skovbrande. Og selv om vi har svært ved helt at erkende det, så ved vi jo næsten alle sammen godt, at det går kun én vej i de kommende år: det bliver værre og værre - "renten" bliver højere og højere.

Og hvad gør vi så ved dét? Jo, vi snakker om det. År for år snakker vi mere og mere om det. Og jo, vi gør da også noget ved det. Her i Danmark sætter vi vindmøller op - til lands og til vands - og vi haler energi ind fra solen med den ene hektar efter den anden dækket med solceller. Og godt for det. Men inderst inde ved de fleste af os, at det jo blot hjælper som den berømte skrædder i helvede. Der skal meget mere til, hvis det virkelig skal batte. OK da, så må vi spise vi lidt færre røde bøffer og betale en energiafgift, når vi flyver til Rhodos. Og så har vi det i øvrigt rigtig godt med, at vores politikere har erklæret det som et "bindende mål", at det samlede danske udslip af CO2 skal være reduceret med 70 procent i 2030. Sådan skal det være, ja! Der bliver sørme da gjort noget ved sagen!

Men endnu har de kære politikere ikke med ét eneste ord fortalt os helt konkret, hvordan det her "bindende mål" skal nås. Endnu har de ikke rigtigt haft mod til at gøre det klart, at det vil betyde virkeligt store afsavn for hver enkelt af os almindelige borgere. Det vil blive dyrt for os - meget dyrt. Alene den nødvendige og bebudede udbygning af det danske elnet vil koste milliarder. Og der er altså ikke andre end os skatteydere til at betale for det - eventuelt i form af højere elpriser. Vi kommer heller ikke uden om en omfattende omlægning af vores fødevareproduktion. Og der er vel ingen, der forestiller sig, at det vil kunne ske uden højere priser på vores madvarer.

Nu er der vel nok stadig nogle superoptimister, der tror på, at det her "bindende mål" med de 70 procent vil kunne nås inden 2030. Men alene det at der er sådan et mål, betyder forhåbentlig - og formodentlig - at vi omsider kommer i gang med det helt nødvendige. Og vi har før vist, at når vi bliver presset hårdt, så kan vi stå sammen. Det gjorde vi for eksempel under den tyske besættelse. Og når vi står sammen, kan vi få ting til at ske. Det må vi gøre igen.