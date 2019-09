Debat: EU skal stå fast over for Boris Johnsons galskab

Boris Johnsons drømmescenarie er klart. Han vil have en aftale med EU om, at Storbritannien skal have adgang til EU's indre marked uden at følge de samme regler som alle andre. Det bør EU sige fra overfor.

Boris Johnsons drømmeaftale vil have alvorlige konsekvenser for vores danske virksomheder. På særligt to områder er det et kæmpe problem: dansk konkurrenceevne og forbrugersikkerhed mere generelt.

Hvis vi forestiller os en dansk og en britisk virksomhed, der begge producerer kuglepenne, bliver problematikken klar. Får Boris Johnson den aftale, han ønsker, behøver de britiske kuglepensfabrikker fremover ikke i samme grad at overholde krav i forhold til udledning af CO2 og hormonforstyrrende stoffer i plastik som de danske virksomheder.

Uden kravene er produktionen billigere, og den britiske virksomhed kan derfor udkonkurrere den danske på pris. Ikke nok med det får det også konsekvenser for danske og andre europæiske forbrugere, som følge af øget forurening og kuglepenne med flere hormonforstyrrende stoffer.

Mit budskab er derfor klart: EU må stå fast i forhandlingerne, og ikke vige over for en presset Johnson. For gør man det, vil det være til stor skade for både EU som helhed og især også Danmark. Det kan vi ikke tillade.

En fornuftig skilsmisseaftale der sikrer fair handelsvilkår, er selvfølgelig det, som vi alle sammen håber på. Og jeg håber stadig, at Johnson kommer til fornuft eller bliver presset af House of Commons til at acceptere den aftale, der ligger på bordet.

Et hårdt Brexit uden aftale er skadeligt for os alle. Men en aftale der ødelægger vores marked, og giver Storbritannien lov til at udkonkurrere vores virksomheder er endnu værre. Vi skal gerne have en aftale, men ikke for enhver pris.