Debat: EU i arbejdstøjet - hierarkiet i den nye kommission er bøjet i neon

Jeg forstår godt, at den danske begejstring over Margrethe Vestager næsten ingen ende vil tage. Hun gør det dæleme godt, og nu får hun mulighed for at bruge sine kompetencer over et meget bredere felt af områder som en del af næstformandsgruppen. Det tegner godt for mindre silotænkning til fordel for mere koordinering mellem områder, der naturligt hænger sammen.

For der er altså også andre rigtige gode elementer i Ursula von der Leyens udspil til ny Kommission. Elementer, som forhåbentligt vil sikre arbejdsro og stabilitet omkring EU's mange og komplicerede opgaver i årene fremover. Ikke mindst i relation til klima, handelskrige, illegal migration, videreudvikling af det indre marked og færdiggørelsen af en fast, effektiv ydre grænse, Frontex.

For det første, så har de to næstformænd, Vestager og socialdemokraten Timmermans, fået en kollega i lettiske Dombrovski fra EPP. Det betyder, at ledelsesgruppen tydeligt afspejler vælgernes sammensætning af Parlamentet ved Europa-Parlamentsvalget i maj. EPP er den største gruppe, og derefter kommer S&D og Renew, som den nye gruppe af blandet centrum-liberal herkomst.

Denne sammensætning af Kommissionens ledelse er et klogt træk af Ursula van der Leyen. Et træk, som også viser, at EU's stats- og regeringsledere (Det Europæiske Råd) har fanget signalerne fra den ophedede debat om 'Spitzenkandidaten' i juli. Signaler, der understreger, at EU's institutioner altså bygger på europæernes tillid. En tillid, som vises af dem ved en stadigt stigende valgdeltagelse blandt vælgerne og en generelt stigende tillid til EU som 'Nationernes Europa'. En tillid, der skal kvitteres for med en kommissionstop, som kan levere bæredygtige resultater, der kan fungere i nationalstaternes mange forskellige hverdage.

Det har vi fået nu. Fordi tre i en ledelsesgruppe ofte har en større grad af dynamik, og den enkelte leder ikke skal brede sig ud over et for stort antal områder på én gang. Men også - og det er den anden meget positive nyhed i forslaget til den nye Kommission - fordi Ursula von der Leyen på side 1 i sit 'mission letter' til hver af kommisærerne hugger ud i en stentavle, at Timmermans er den tungeste af de tre næstformænd. Der står ganske enkelt, at han tager over, hvis Ursula ikke selv kan være tilstede til et Kommissionsmøde. Punktum.

Så er hierarkiet ligesom bøjet i neon og igen i respekt for vælgernes afgørelse, som gjorde S&D til Parlamentets næststørste gruppe. Det har ærligt talt været pinligt, at skulle høre på, at Renews heppekor har forsøgt at blæse Vestager større og hen over hovederne på vælgerne. Vestagers gennemslagskraft bliver ikke mindre af at respektere vælgernes afgørelse.

Et bonusinfo om den nye næstformandsgruppe er også, at de alle tre har været kommissærer før. Ingen af dem er 'nye i klassen'. Det er en styrke for kvaliteten i arbejdet i det ærlige lys, at kommissionsformanden ikke selv har nogen EU-fortid at trække med sig ind i det praktiske arbejdes begyndelse. Faktisk er en del kommissærer gengangere, hvilket nok skal vise sig som en fordel i respekt for at denne valgperiode har en masse konkrete implementeringsopgaver af de stakkevise af love og strategier, som blev vedtaget i sidste samling.

På den måde sikres med forlov 'den røde tråd' - især hvis de husker princippet 'Big on big - small on small', som understreger, at EU skal koncentrere sig om de grænseoverskridende opgaver, respektere nærhedsprincippet og sende nationale ansvarsområder tilbage til der, hvor de retteligt skal løses af nationerne selv.

Nu skal Parlamentets høringer af kommissærerne i gang. Dét bliver selvfølgelig med fokus på tidslerne. Bl.a. skal forslaget til beskæftigelseskommissær udfordres. Han er socialist og tidligere arbejdsminister. Stor fortaler for fælles minimumsløn og han ser helst, at EU bestemmer al socialpolitik i Europa. Dét skal man nok stemme på Alternativet for som dansker at synes om. Dét vil jeg selvfølgelig kæmpe imod med næb og klør, når jeg tager bladet fra munden.

Det samme gælder den korruptionsmistænkte, rumænske kandidat fra S&D til transportområdet. Det er ikke er et tegn på, at en ordentlig vejpakke med anstændige arbejds- og konkurrencevilkår er lige om hjørnet. Sådan er der flere torne i buketten, som vi skal ha' klippet af, før vi kan sætte den på EU's arbejdsbord for de næste frem år frem.