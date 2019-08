Debat: Du taler ned til de britiske vælgere, Søren Steen Andersen!

EU: Der er ikke noget mere arrogant end politikere, der mener, at vælgere har "stemt forkert", fordi de er blevet ofre for politikeres "spin, populisme og nationalisme" Det kort hives altid frem, når bedrevidende politikere skal analysere "hvad der gik galt. Og den grøft falder Venstres borgmester i Assens, Søren Steen Andersen så også i, i et svar til mig 29/8. Det er lidt trættende at være vidne til, at Søren Steen Andersen, har et så stort behov for at forsvare formanden for det europæiske råd Donald Tusks bidskheder overfor briterne.

Da Donald Tusk sagde, at "Han havde tænkt på, om der var et særligt sted i helvede for dem, der talte for Brexit uden at have en plan" nedgjorde han de mange briter, der efter mange overvejelser stemte Storbritannien ud af EU. Hvordan kan Søren Steen Andersen tilsyneladende mene, at en sådan udtalelse er i orden! Og så skal man passe på med at kaste med sten, hvis man selv bor i et glashus. Her tænker jeg på det med, at Søren Steen Andersen kalder andre for populister.

Det er jo ikke DF, der på EU-området skifter mening om EU, fordi vindene blæser lidt forskelligt. Det er ikke DF, der ved valget i 2015 havde EU-kritiske briller på, men som nu pludselig har meldt sig i heppekoret i forsvar for Donald Tusk, Jean Claude Juncker og alle de andre i Bruxelles.

Det undrer mig også, at Søren Steen Andersen tilsyneladende vil bruge så meget krudt på at ærgre sig over valgresultatet i Storbritannien. Det var et demokratisk valg. Folket tog stilling og valgte at melde sig ud af EU. Det bør man respektere! Også i Venstre. Og i stedet for at harcelere imod EU-kritikere, bør tiden måske bruges til at finde ud af, hvordan Danmark bliver skadet mindst muligt i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU. Det ville være klædeligt.