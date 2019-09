Der er undskyldninger i luften, og det er rigtigt fint, hvis man stiller de ristede løg i køleskabet (de bliver bløde!!). Det er også brugbart, hvis det bliver lidt mere alvorligt og man falder i søvn og glemmer brødet i ovnen. Det er min skyld, men jeg var ikke helt herre over mine egne handlinger - undskyld.

Men husstandes lømmel kan ikke med rimelighed bruge undskyld, når han for 117. gang smider tasken i entreen til fare for andre menneskers førlighed. Den dag mormor brækker hoften, så hjælper det ikke at sige undskyld. Far kan heller ikke bare sige undskyld, når han igen spiser børnenes fredagsslik. Hvis man påfører andre ulykke på grund af dovenskab eller grådighed, er man ikke uden skyld. Man kan angre, søge tilgivelse og ændre adfærd men man kan ikke - selvom mange prøver - slippe med et lille "rundstyk" eller et stort "mundskyld".

Med dette in mente vil jeg gerne opfordre alle til en lille øvelse. Tag en kop kaffe og sæt dig godt til rette. Stil så dig selv følgende spørgsmål: Udviser vi som samfund en dovenskab og en grådighed, som rammer andre? Har vi en adfærd, som vi kommer til at skamme os over? Er der nogen, som Danmarks statsminister om 30 år med tårerne løbende ned af kinderne skal stå til ansvar over for?

Hvornår kan man sige undskyld, og hvornår er man bare en hykler? Man gad jo godt at vide, om det i samtiden var muligt og rimeligt at se det problematiske i slavehandel, nazisme eller tilsynet med institutionen Godhavn. Jeg tror, at jeg vil sige det samme, som jeg siger til min lømmel, når han for 117. gang kyler tasken i entreen: Du skal ikke sige undskyld - du skal bare la´ vær.