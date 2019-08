Debat: Det svære valg - Medicin eller behandling?

Hvad siger du til at skulle vælge imellem at få den nødvendige medicin eller få den øvrige nødvendige behandling og pleje?

Det kan man da ikke vælge imellem, vil du måske svare - vi skal da både have medicin og den øvrige behandling. Og det er jeg naturligvis helt enig i. Men udgifterne til medicin stiger for tiden så voldsomt, at hvis regionerne skal betale for al den nødvendige sygehusmedicin samt medicintilskud, så skal de lægge en halv milliard kroner til side. Ekstra! Årligt!

Derfor kan regionerne ikke nøjes med den ene milliard kroner, som finansministeriet har stillet i udsigt til at finansiere stigningen i sundhedsudgifter. For skal halvdelen af milliarden gå til medicin, så skal der skæres i personalet - og så er det, at du ikke vil få den gode og nødvendige behandling og pleje.

I Yngre Læger er vi derfor helt enige med Danske Regioner om, at der skal tilføres sundhedsvæsnet mindst to milliarder kroner årligt - på den måde kan vi både dække udgifterne til medicin og beholde det nødvendige personale. Andet kan vi ikke være bekendt overfor patienterne.