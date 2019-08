Debat: Det flyder med affald - regulering af emballage må til

Regeringen vil sætte afgiften op på indkøbsposer for at bekæmpe plastikforureningen. Alle tiltag, der kan nedbringe plastaffald og ressourcespild, er naturligvis gode.

Men ved grøftekanter, skov og strand, er det ikke indkøbsposer, man ser flest af. Det er affald fra mad og drikkevarer, som fjolser smider fra sig alle vegne, ligesom de gør på havne, i parker og på gader i byerne.

Turist- og oplevelsesindustrien er eksploderet. Og en af resultaterne er, at der produceres og smides affald som aldrig før. Genbrugeligt standard emballage med høj pant er derfor en løsning, der virkelig kunne batte noget. Tusindvis af tynde plastbægre fra drikkevarer til koncerter og andre begivenheder bruges én gang, og alt for mange af dem havner i naturen.

Men der kan produceres bægre i holdbart materiale, som kan genbruges mange gange, det sker allerede på tyske fodboldstadions. Hvorfor ikke standardiserer, så alle bægre kan rumme op til den halve liter og genbruges og afleveres til pant i retursystem, som vi kender fra flasker? Kaffe til at tage med bør også kunne foregå i standardbægre i genbrugeligt materiale. Og der må kunne fremstilles emballage til færdigmad, som man kan genbruge med pant, uanset om det er fra den store burgerkæde eller fra den lokale café. Som det er nu, flyder tynde plast eller flamingobakker overalt.

Det er ikke bare Danmark, der trænger til bæredygtig regulering af emballage til mad og drikke, men det bør kunne indføres i EU uden at drukne i bureaukrati og lobbyisme (og måske endda danne internationalt forbillede).

Bekvemmeligheden skal sættes bagerst, i erkendelse af at der er indgreb, der skal gå stærkt, og at der også skal forbud og restriktioner til på en række områder, hvis vi for alvor skal ændre kurs.