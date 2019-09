Debat: Der skal format til at sige undskyld

Tidligere statsminister Lars Løkke kunne ikke få ordet "undskyld" over sine læber, da han i 2017 besøgte den tidligere danske koloni på de vestindiske øer. Han kaldte blot slaveriet og undertrykkelsen for "utilgivelig".

Nuværende statsminister Mette Frederiksen viste et helt anderledes mod, da hun over for de misbrugte børnehavebørn godhavsdrengene i sommer sagde: "(Jeg vil) se hver eneste af jer i øjnene og sige det eneste rigtige. Undskyld."

Og den tyske præsident Frank Walter Steinmeier viste format, da han 1. september ved 80-året for Nazitysklands invasion af Polen, sagde: "Jeg bøjer mig for de polske ofre for tysk tyranni. Og jeg beder om jeres tilgivelse."

Det var flot. Han beklagede ikke bare. Han sagde ikke som Løkke: "Det er utilgiveligt". Han bad om tilgivelse.

En beklagelse ville blot være en vag og diffus erstatning: Ja, vi beklager situationen, men vi påtager os intet ansvar.

En undskyldning derimod placerer ansvaret: Det var vores skyld. Vi håber på jeres tilgivelse. Og vi vil gøre vores til at genopbygge relationen. Og sikre, at forbrydelsen ikke gentager sig.

Det er sandt statsmandskab. Sande statsmænd og -kvinder siger ordentligt undskyld og åbner dermed en retfærdig fremtid for borgerne.