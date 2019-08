Debat: Der er bal i den borgerlige

Debat: Underholdningsværdien er høj, når den borgerlige opposition folder sig ud. Hvis ikke Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen falder over egne eller hinandens ben, skal domptør alias strateg Claus Hjort Frederiksen nok sørge for at sætte fut i fejemøget.

Som socialdemokrat er der kun at ønske, at dette cirkus vil fortsætte i det uendelige, og at Venstre holder fast i Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen som ledelse frem til næste valg. Det vil garantere Mette Frederiksen & Co mere end blot en periode i regering. Vi må samtidig håbe, at den sympatiske og dygtige Jacob Ellemann-Jensen og det politiske naturtalent Stephanie Lose bliver holdt ude af den øverste ledelse i partiet - de kunne nemt risikere at vende Venstres nedtur.

Venstres eneste offensive træk er en klage over stabschef Martin Rossens løn på knap 1,5 mio. kr., som partiet nu vil bringe op i Folketingets præsidium. Venstres frustration er forståelig. Ingen har mere end Rossen bidraget til, at Socialdemokratiet er tilbage i regeringsposition. Det præsenteres ofte, som om det er Frederiksen, der er nr. 1, og Rossen der som den administrerende direktør bakker op. Mere retvisende ville det være at tale om et team eller makkerskab mellem de to i toppen af dansk politik.

Rossen og jeg havde et tæt personligt og politisk samarbejde i slutningen af 1990'erne. Når vi ikke kørte på motorcykel eller ordnede verdenssituationen, mødtes vi over en kande stærk kaffe og tog så ellers fat ved computerne. I en stribe avisindlæg revsede vi de borgerlige partier; gerne med udstrakt brug af satire og sarkasme. Også socialdemokrater, der havde trådt ved siden af, fik med grovfilen. Rossen bidrog med de korte, elegante formuleringer, fantasifulde vinkler - og ikke mindst en særdeles veludviklet humoristisk sans. Billedet af Rossen som kynikeren kan jeg slet ikke genkende - tværtimod oplevede jeg ham som passioneret socialdemokrat.

Man kan dårligt forestille sig Rossen og Frederiksen uden hinanden - og i hvert fald kan man ikke forestille sig Frederiksen uden Rossen. De er svejset sammen fra de helt unge år og har stået sammen i tykt og tyndt.

Uden at tage stilling til indplaceringen af Rossen i statsministeriet - måske det havde været mere korrekt at gøre ham til vicestatsminister - kan det konstateres, at han rigeligt er sin løn værd. For Mette Frederiksen, for Socialdemokratiet og som den mest magtfulde herre i Kongeriget såmænd også for Danmark.

De borgerlige partier plejer ikke at være så ømskindede, når det gælder høje lønninger til topchefer. Men selvfølgelig må Rossen som manden bag den socialdemokratiske succes være en torn i øjet.

Herfra skal der lyde en opfordring til Venstre: Drop nu janteloven, accepter at Rossen får løn som fortjent - og kom i stedet ind i den politiske kamp.