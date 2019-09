Debat: Den klimavenlige biomasse kommer fra halm

Brugen af biomasse i energisektoren har de seneste dage været diskuteret af flere forskere, organisationer og politiske partier. Fra Danske Halmleverandørers side er det vigtigt at nuancere debatten og understrege, at biomasse ikke bare består af importerede træpiller. Set i lyset af den seneste tids debat om brugen af biomasse i energisektoren er det vigtigt at understrege, at biomasse ikke bare består af importerede træpiller. Klimagevinsten ved anvendelse af halm i den forbindelse er derimod til at forstå; for vi samler CO2op i løbet af forår- og sommerperioden, og halmen anvendes til energi, når det er vinter, hvor CO2 udledes igen. Herefter gentager cyklussen sig året efter. Så her er der netop ikke grundlag for en diskussion om forsinkelse i optag af CO2. Alternativet for halmen er i dag at blive pløjet ned. Det vil betyde en naturlig forrådnelse af halmen og udledning af 85 procent af CO2 i halmen i løbet de første par år. Derfor er der ikke nogen stor klimagevinst ved at anvende ploven i større udstrækning, end det er tilfældet i dag. Samtidig skal vi jo også have energien et andet sted fra. Når vi hos Danske Hamleverandører så hører organisationer og politikere tale om afgift på biomasse til energi, tænker vi med det samme tilbage på forslaget om Forsyningssikkerhedsafgift og det bureaukrati, der var ved at blive bygget op, da den var på tale tilbage i 2013. Den tankegang håber vi ikke, at der er nogen, der vil genbesøge. Hos Danske Halmleverandører forestiller vi os derimod, at der må kunne stilles krav til bæredygtigheden, der giver sikkerhed for, at det er klimavenligt biomasse, der anvendes. Og at vi fremadrettet får en mere nuanceret debat om emnet end dét, vi har set de seneste dage. I Danske Halmleverandører følger vi derfor også udviklingen af en række nye teknologier, der kan anvende halm. Det er teknologier til produktion af biobrændstoffer, der kan bruges til transport - både biler og fly. Eksempelvis skyclean-teknologien, der med pyrolyse kan øge andelen af stabilt kulstof, der kommer retur til markerne. På den måde lagres der mere kulstof end ved at pløje halmen ned. Ved andre teknologier kan et indholdsstof fra halmen trækkes ud til erstatning for anvendelse af palmeolier i kosmetik, mens et andet stof kan anvendes som industrielt lim og resterne af halmen kan anvendes til biogas. Efter biogas kan næringstofferne anvendes til gødning og kulstof lagres som organisk stof på marken. Så der er mange klimagevinster at hente; i hvert fald så længe, det alene handler om halm og biomasse.