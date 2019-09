Debat: Delstatsvalg i Tyskland - AFD rodfæster sig i det mørke hjerte

Alternative für Deutschland, AFD, står til at blive det største parti i delstaten Sachsen, der i dag går til valg. Højrepartiet nyder stor opbakning blandt Sachsens fire millioner indbyggere, men hvorfor?

Den tyske delstat Sachsen er tyskernes foretrukne region, når de skal på kulturrejse i eget land. Kendt for hovedstaden Dresden, også kaldet "Firenze ved Elben", for kulturskatte og for den smukke natur. Naturen er foreviget af den tyske romantiks største mester, Casper David Friedrich. I hans malerier fra 1800-tallet stræber smukke, granklædte sandstenssøjler gennem tåger mod himlen og illustrerer på samme tid forgængelighed og evighed. Sachsen er stedet, hvor fortid og nutid mødes.

Det er også den eneste delstat, hvor højrepartiet AFD er det største parti ifølge meningsmålingerne. I maj 2019 var der valg til Europaparlamentet. AFD fik over 25 procent af stemmerne og blev det største parti. Sachsen var også for fem år siden den første delstat, hvor det nystiftede AFD slog igennem med knap 10 procent af stemmerne. Partiet påkalder sig, at det er folkets stemme, og sandt er det i al fald, at det er startet som protestparti på baggrund af en række forskellige foreningsdannelser.

Det er ikke første gang, at folkelige kræfter skaber nye politiske fronter i Sachsen. Det skete også med demonstrationer i det kommunistiske Østtysklands sidste leveår, før murens fald i 1989. Det skete igen ifm. den tyske genforeningskurs, og i 2014 opstod den islamkritiske bevægelse Pegida i delstaten.

Sachsen ligger mellem Vest- og Østeuropa klemt op mod den skovklædte bjergkæde Erzgebirge med grænse til Tjekkiet i syd og Polen i nord. Placeringen understreger den politiske spaltning, som Tyskland oplever, hvor befolkningen i øst hælder til de østeuropæiske staters nationalkonservatisme, og befolkningen i Tysklands vestlige delstater overvejende bekender sig til liberale og grønne partier. Før afståelsen af tyske landområder i øst efter Første Verdenskrig lå Sachsen tættere på Tysklands hjerte.

Der løber dybe kløfter mellem hovedstadstænkningen i metropolen og hovedstaden Berlin, og oplevelsen af tilværelsen og dens politiske dimensioner et par timers kørsel sydpå, hvor man krydser grænsen til de sachsiske valgkredse.

I mellemkrigstiden var vandrefuglsbevægelsen ("Wandervogel") meget udbredt her. Den var opstået i 1896 som en reaktion på det moderne og fremmedgørende samfund og dets forurenede storbyer. En vigtig del af bevægelsen var længslen efter det autentiske og oprindelige (kultur)liv. Man vendte sig mod naturen, fællesskabet og oplevelser. I det sydlige Sachsen var det en udbredt fornøjelse at vandre i Böhmerskoven med dens vandfald og kløfter, vandringen bød på konstant sang og jodlen, og fællesskabet blev dyrket under pauser ved bjerghytterne, hvor der blev fortæret øl og pølse. Samtidig nåede dekadencen få hundrede kilometer nordpå sit højdepunkt i Weimarrepublikkens Berlin, i kabareter med nøgendansere, seksuel frigørelse og stofmisbrug.

Hvorledes Berlin tog sig ud i mellemkrigstiden er vist på fortrinlig vis i TV-serien Babylon-Berlin fra 2017. Den bærer navnet Babylon-Berlin, fordi den refererer til Alfred Döblins roman Berlin Alexanderplatz, hvor hovedpersonen omtaler Berlin som "den store hore", en tilstand mere end et fysisk sted, hvor seksuelle perversiteter, misbrug og egne drifter fastholder ham i et psykisk fængsel, ude af stand til at leve et almindeligt borgerligt liv. Weimarrepublikkens skørlevned var en medvirkende anstødssten til, at de reaktionære kræfter i form af nazisterne begyndte at skyde frem i de tyske provinser og til sidst også indtog Berlin.

Det er denne kulturelle spaltning, mellem de traditionelle livsformer og modernitetens grænsesprængende troldspejl, der blev Tysklands forbandelse i mellemkrigstiden, og det er den samme spaltning, der går igen i dag. AFD fastholder gang på gang vigtigheden af de sædvaner, man har opbygget gennem århundreder, og i den ophedede flygtningedebat har et begreb som "Leitkultur" ofte været anvendt, forstået identitetsmæssigt som en dominerende tysk kultur, der bør fungere som ledestjerne for integration og assimilation.

Der er knapt 200 kilometer mellem Berlin og Dresden. To en halv time i bil. Den åndelige rejse er længere. Berlin er oplysningstidens fornuftshelle. Byen med verdens første moderne universitet og et tilhørende dannelsesbegreb. Et sted, hvor ideer skulle brydes, hvor åbenhed og tolerance dominerer og verdensborgeren er idealet. Der går en lige linje fra oplysningstidens hyldest af den rene fornuft til verdensborgeren og multikulturalismen i metropolen Berlin. Berlin udtrykker de liberale idéers udgangspunkt i individet snarere end de store fællesskaber.

Dresden, Sachsens hovedstad, har en ganske anden historie. Sammen med Leipzig var det arnestedet for den folkelige modstand mod det kommunistiske regime i Østtyskland. Det var også det første sted, demonstranter blev anerkendt og fik foretræde for den kommunistiske ledelse i 1989 kort før muren faldt.

Det var i Dresden, at Helmuth Kohl i 1990 holdt en tale for den østtyske befolkning. Den kristeligt-demokratiske kansler fra Vesttyskland præsenterede ideen om et statsforbund mellem de to Tysklande. Men han blev afbrudt af de over 100.000 tilhørere. Hurtigt voksede råbene: "Wir sind ein Volk", vi er ét folk! Det skete foran Frauenkirche, Fruekirken, som stadig lå i ruiner efter de allieredes bombardementer af Dresden i foråret 1945. Folkestemningen afgjorde de politiske overvejelser, og Kohls politiske kompas var fra den dag kun indstillet mod målet: Tysklands genforening.

I dag har råbene i Sachsen ændret sig. AFD-tilhængerne råber nu "Vi er folket". Fra genforeningsbrølet, der blev til en positiv politisk vision, som bragtes i mål, udtrykker råbene nu kritik af det eksisterende system. De er udtryk for den dybeste mistillid til den politiske elite og til medierne, der ses som en løgnagtig medsammensvoren. Kritikken gælder både det socialdemokratiske parti SPD, som har historisk lav tilslutning, og den rettes mod det konservative kristeligt-demokratiske CDU, som under kansler Angela Merkels ledelse lod en million flygtninge vandre over grænsen under flygtningekrisen i 2015. Det har polariseret Tyskland, og intet sted har modstanden været større end i Sachsen.

Forfatteren Thomas Mann skelnede mellem civilisation og kultur i værket "Et upolitisk menneskes betragtninger" der udkom i 1918. Man kan i dag blive i tvivl om, hvorvidt det i Dresden og Sachsen er civilisationen eller kulturen, der er dominerende mentalitetsmæssigt. Kulturen her forstået som den historiske bevidsthed om, hvad man er rundet af, rødderne, smagen, stilen, sproget. Over for den fornuftstyrede civilisation står ifølge Mann den tyske kultur, landet af digtere og tænkere, med stolte traditioner f.eks. i romantikkens drømme og søgen mod inderlighed og fællesskaber.

Thomas Manns sondring er central i forhold til at forstå AFD og de bevægelser, der er på spil nu. Den giver stadig i dag en nøgle til at forstå kritikken af det grænseoverskridende, hvad enten det er overstatslige organisationer som EU, en røvergrisk kapitalisme båret af transnationale selskaber eller migranter fra Afrika og Mellemøsten, der krydser Europas grænser.

Om kort tid bliver stemmerne afgivet til delstatsvalget, og det vil vise sig, om sachserne vil støtte AFDs protestkurs mod det liberale og moderne, som før har spaltet Tyskland.