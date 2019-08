Debat: De handicappede overses - Husk tilgængelighed i ny arkitekturpolitik

Byplan: Selvom jeg er blind, kan jeg se fornuften i at skabe byer med sammenhæng. Forleden (15/8) bragte DR historien om, at flere og flere kommuner ansætter stadsarkitekter og laver en arkitekturpolitik. Det er en glimrende idé. Vi med handicap sætter nemlig også pris på bygninger og byer med god sammenhæng og flotte facader.

Men hvis du har et handicap, er det ikke altid, at byen er særlig godt indrettet til at kunne komme rundt i. Faktisk gælder det også for mange forældre skubbende med barnevogne og gangbesværede ældre.

Derfor vil det gøre det lettere for mange at tage en tur på café, slappe af i parken eller gå rundt på strøget i byen, hvis vi har en gennemtænkt arkitekturpolitik med øje for tilgængelighed. God adgang til bymiljø og bygninger er til gavn for alle.

I Esbjerg Kommune har man for nylig ansat stadsarkitekt Morten Harder. Han siger til DR, at "arkitekturen har en betydning for vores hverdagsliv og for at tiltrække nye borgere til kommunen". Det har han helt ret i. Og det vil bedre tilgængelighed kun forstærke.

En rampe er sjældent æstetisk flot, men bliver ofte installeret, efter en bygning er opført. Vi vil få et pænere resultat, hvis stadsarkitekterne sørger for, at byggeprojekterne husker tilgængelighed fra start. Desuden bør politikerne rundt omkring i kommunerne i deres nye eller reviderede arkitekturpolitik have et punkt om tilgængelighed til bygninger og bymiljø.

Det vil give flere mennesker mulighed for at leve et aktivt og selvstændigt liv i byen.