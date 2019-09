Data står allerede for mere end to procent af det globale energiforbrug, og det tal kommer kun til at vokse i trit med, at vi integrerer mere og mere data.

Alle lande er udfordret på håndteringen af den stigende mængde data og det tilhørende energiforbrug. I Danmark er vi det i særlig grad, fordi flere af internettets giganter har valgt at bygge deres datacentre her. Men etableringen af datacentre i Danmark behøver ikke være i konflikt med regeringens nye ambitiøse klimamål. Tværtimod kan datacentrene være med til at drive den gennemgribende grønne omstilling og skabe et nyt dansk eksporteventyr. Vi har alle forudsætninger for at blive verdensførende inden for grøn datacenterteknologi.

Min opfordring til den nye klima- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen er derfor: Lad os skabe en helt ny clean tech-industri omkring bæredygtige datacentre.

Dataforbruget stiger år for år. Den udvikling er forbrugerdrevet. Men vi kan påvirke, hvordan vi gør data grøn. Det er helt oplagt, at innovative danske virksomheder kan vise vejen mod endnu mere bæredygtig drift af datacentre.

For at lykkes er der behov for at sætte skub i udviklingen af nye teknologier, og det kræver en bred indsats og politisk opbakning. Lad os derfor lave flere alliancer og samarbejder - blandt andet mellem Christiansborg, Datacenterindustrien, Dansk Energi og danske virksomheder.

Blandt de teknologier, der allerede er under udvikling, er helt nye metoder til at lagre data, fx med brændselsceller, og nye køleløsninger, der er mindre energikrævende. Derudover er der stort fokus på, hvordan overskudsvarmen i datacentre kan genanvendes til for eksempel at varme boliger op.

Det handler ikke kun om at begrænse datacentrenes aftryk for omgivelserne. Faktisk bidrager datacenterindustrien til at sætte skub i den grønne omstilling af Danmark og er en af brikkerne til at sikre, at vi når regeringens 2030-mål. For den forskning og udvikling af teknologier til energioptimering, lagring af energi og udnyttelse af overskudsvarme, der allerede finder sted i industrien, kan sidenhen overføres til andre brancher.

Data er vores fremtid, så lad os da fra dansk side sikre, at vi gør det på den grønne måde - og skabe et dansk eksporteventyr.