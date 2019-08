Debat: Behov for styrkelse af velfærd

Prioriteringer: I valgkampen kom Socialdemokratiet med et udspil til en velfærdslov, det er interessant set i lyset af, at tidligere regeringer, rød som blå, har forsøgt at forringe den servicelov, vi har i dag.

I Dansk Folkeparti vil vi holde statsministeren op på løfterne. Der er behov for at øremærke flere midler til at sikre, at ældre får en værdig og omsorgsfuld behandling og pleje, samt sikre kvaliteten i indsatsen.

Der er behov for, at sårbare børn og unge får den hjælp og støtte, de har behov for, og så er der også et stort behov for at sikre handicapområdet, så voksne og børn med handicap ikke konstant skal kæmpe sig igennem klagesystemet for at få den hjælp, de er berettiget til. Der er brug for mere fleksibilitet, empati og medmenneskelighed.

Lad os tage et eksempel: En borger med ALS - ALS lammer gradvist kroppen, og den gennemsnitlige levetid med sygdommen er 3 år. Mennesker med ALS kan leve et godt og aktivt liv i de få år, som de har tilbage, hvis de får den rette hjælp.

Med sygdommen sker der en hurtig forværring, og her skal og må vi have et fleksibelt system, uden at familierne først skal igennem et langtrukkent system, ankestyrelsen m.m. for at få den hjælp, som de har behov for, for at få hverdagen til at fungere.

Vi må og skal have et samfund, hvor ældre kan komme på plejehjem, når behovet opstår. Vi skal have plejehjem, hvor kvaliteten, omsorgen og empatien er 1. prioritet. Hvor pårørende ikke skal være bekymret for, om deres kære nu bliver passet godt på. Vi har desværre set grelle eksempler på svigt.

Der er behov for en national og langsigtet plan for opførelse af plejeboliger, da der vil være behov for flere, når antallet af ældre stiger.

Frem for sparekataloger er der behov for velfærds- og værdighedskataloger.