Debat: Bæredygtige besværligheder på togrejsen kan fremme fællesskabet

Vi var stået op klokken fire om morgenen for at nå vores første tog i rækken af planlagte tog til London. Første stop på årets nøje planlagte ferierejse med interrail. Det havde ganske vist taget os mere end en dags arbejde at få pladsbilletterne på plads, fordi vi hurtigt måtte sande, at ikke alt kunne bestilles på nettet. Og at hverken DSB eller Deutsche Bahn kunne kommunikere med Euro Star og med det franske selskab, vi ville benytte. Men til sidst var rejseplan og billetter på første klasse sirligt lagt i orden i en plasticmappe. Og vi glædede os.

Første lille problem var en annonceret DSB-forsinkelse og dernæst en venlig tysk togfører i Neumünster, som ville vente på et forsinket regionaltog. Desværre ventede han for længe, og derefter begyndte vores løben spidsrod ned igennem Tyskland. Intet passede med det planlagte. Til at begynde med troede vi, at det var muligt at kæmpe sig til løsninger igennem diverse informationsstandere. Men vi fandt ud af, at det gik ikke. Heldigvis var der nogle, der opdagede vores fortabthed. Og heldigvis skete det igen og igen. Bogstavelig talt blev vi taget i hånden og ført videre. Blandt andet af en lille fransk togdame på Köln Hbh., som ved en række intense kindkys på de rigtige togmænd fik sikret os forsinkelsesstempler og en ståplads i café-vognen på toget til Bruxelles.

Denne uforudsigelige måde at rejse på fortsatte resten af ferien. Af de 15 forskellige tog, vi skulle med, var der kun tre, der kørte som planlagt. Og på et tidspunkt må jeg desværre tilstå, at jeg overvejede, om det letteste måske ikke var købe en flybillet hjem!

Hvad har vi så lært af det på vores eksistentielle bæredygtighedsrejse?

Ud over at vi nok tager i sommerhus næste år, så blev det meget klart, hvilke enorme politiske udfordringer der ligger, hvis vi skal til at lave vores fundamentale rejsevaner om og tage toget i stedet for at flyve. Bæredygtig omstilling kræver investeringer i den helt store klasse og en ydmyghed over for, at det ikke er noget, det enkelte land kan løse alene. EU må tage kampen op mod snævre egeninteresser blandt de europæiske jernbaneselskaber og i det hele taget arbejde for, at man kan tage lynhurtige tog på kryds og tværs i Europa. Måske de skulle begynde med at hyre en flok japanske jernbanefunktionærer ind. For i Japan er det en ren fornøjelse at køre i tog.

Den anden ting vi opdagede var, at når livet bliver kaotisk, er det altafgørende tilsyneladende at forsøge at holde sig på sporet. Men samtidig er det også nødvendigt at række ud efter hjælp. Og selv at hjælpe.

Bæredygtighed er ikke primært at få sat livet på nye formler med regler og reguleringer. For en af de ting, vores forbrugskultur har vist os, er, at det ikke er så lige til at regne den ud. For havde man det, var vi nok ikke kommet til den grad af økologisk sammenbrud, vi har lige nu.

Bæredygtighed handler i højere grad om at justere og tilpasse sig til det bedst mulige lige nu, og ikke hvile på laurbærrene, men fortsætte med at lytte og justere efter bedste evne.

Vores rejse blev først bæredygtig i det øjeblik, at vi opdagede, at vi ikke kunne kæmpe os til rigtige resultater, men at vi var omgivet af mennesker, der gerne ville hjælpe os og komme med forslag til, hvordan vi kunne løse problemerne.

Fremtidens bæredygtighed er et fælles anliggende. Den er naturligvis også afhængig af myndigheder, regulering og infrastruktur. Men bæredygtige løsninger på alt muligt opstår først og fremmest, når vi lytter efter, hvad vi kan bidrage med. Og lytter efter dem, som vil os det godt.

Derfor er det, at vi bør invitere børn og unge til at komme med deres konkrete tanker om mere bæredygtige liv. Som f.eks. min søns forslag om, at vi over de 55 kunne afstå fra at flyve og i stedet overlade den årlige flyrejse (for det er nok, hvad vi realistisk kan tillade os) til de unge under 30. Så de vil få mulighed for med lidt bedre samvittighed at se verden.

Vi kunne også finde inspiration ved sammen med de unge f.eks. at gå på opdagelse i de gamle husholdningsbøger, der fortæller praktisk fra en tid, da livet var nøjsomt. Og bæredygtigt.

Bæredygtig hjælp består for de fleste af os ikke i at opfinde et teknologisk nybrud. Men i at se, hvor vi kan være til nytte ind i vores fælles bestræbelse på at skabe nye livsmåder.