Debat: Af hjernen tak - Hvornår bliver det sidste gang?

Behandling: Jeg blev dybt berørt og taknemmelig over at læse journalist Flemming Mønsters artikel i avisen Danmark (18/8), at vi på neurologisk afdeling igen kunne hjælpe til, at et menneske kan fortsætte sit liv og sit arbejde næsten som før.

Først trombolyse, hvor man opløser blodpropper i hjernen med medicin, og så i endnu højere grad trombektomien, hvor man ved hjælp af en kateter fjerner blodpropper i hjernen mekanisk, har intet mindre end revolutioneret behandlingen. Med en stor blodprop i hjernen som Flemmings var man for 15 år siden næsten altid dømt til et liv med svært handicap - hvis man overlevede. I dag kommer mere end halvdelen af vores patienter tilbage til deres hjem og kan klare sig helt uden hjælp af andre, takket være trombektomien. Det er en verden til forskel for hver eneste, som bliver ramt af en stor blodprop, og naturligvis også for hans familie.

Men også samfundet profiterer i høj grad af denne behandling. Danmark spares for et trecifret millionbeløb hvert år, ved at menneskerne kan vende tilbage til deres liv i stedet for at tilbringe deres sidste år på plejehjem.

Men dette budskab har svært at trænge igennem i disse sparetider. Fordi antallet af trombektomibehandlinger er tredoblet bare i de sidste fire år, har neurologisk afdeling i 2019 med tilbagevirkende kraft fra 2018 fået et beløb, som ville have gjort det muligt at ansætte tre speciallæger og syv sygeplejersker. Et tilsvarende beløb skulle komme de andre afdelinger til gode, som har del i behandlingen, primær røntgenafdelingen, som står for operationen, men også andre som f.eks. narkoseafdelingen.

Men: Så blev Aarhus Universitetshospital udsat for de mest voldsomme besparelser i hospitalets historie. Årsagen er ikke, at personalet har sløset eller er doven, eller at man arbejder ineffektiv på AUH. Nej, som bekendt har man for det første glemt at indregne en milliard flytningsomkostninger ind i budgettet. For det andet har man i 2008, da AUH blev planlagt, indlagt en effektiviseringsgevinst på 8 pct. ved sammenlægning af hospitalerne til et stort sygehus. Selv om alle nu ved, at denne effektivisering er en ren skrivebordsfantasi, som ikke har hold i virkeligheden, ruller sparebølgen ubarmhjertige. Der er allerede nedlagt mere end 100 stillinger i 2019, og når samtlige besparelser er gennemført, vil AUH have sagt farvel til mere end 10 pct. af sit personale.

For os på neurologisk afdeling har det betydet, at vi måtte sende en hvid pil efter de penge, som blev lovet. Det, vi står tilbage med, er, at vi har regionens ord for, at vi siden 2017 har udført ekstraarbejde svarende til tre speciallæger og syv sygeplejersker. Ikke at glemme den lille krølle, at antallet af trombektomier i 2019 igen stiger med 50 pct. sammenlignet med 2017.

Ingen diskussion. Så længe vores sygeplejersker og læger og alle andre i teamet kan stå på deres ben og kan holde sig vågen, vil hver eneste patient med en stor blodprop få den samme behandling som Flemming Mønster, hvis bare der er den mindste udsigt for, at det kan hjælpe. Men oftere og oftere ser vi hinanden dybt i øjnene og spørger, hvor længe vi kan holde til dette race, hvor udfordringerne bliver større og større, mens den lovede undsætning er blevet aflyst. Og jeg ville kunne forstå hver eneste i vores team, som finder sig et andet arbejde, hvor man ikke bliver udsat for det samme voldsomme pres og de efterhånden urimelige krav.

Jeg håber fortsat på, at alle i Danmark, inklusive politikerne, forstår, at de planlagte besparelser ikke er en gangbar vej. Husk, at det er dyrt at være fattig, hvis vi er for fattige af trobektomere, vil de samlede omkostninger for samfundet blive betydelig større. Og når man med de planlagte, voldsomme besparelser ødelægger landets bedste sygehus, bliver det en dyr affære både for Region Midt, men også for hele landet.

Til sidst vil jeg gerne opfordre alle, som vil støtte vores bestræbelse om at bevare AUH i sin nuværende for at skriver under på underskriftindsamlingen "Stop besparelserne på AUH" på www.skrivunder.net.