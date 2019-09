Debat: 3F og mafioso-metoder. Hører jungleloven hjemme i Danmark?

Vi har de sidste par dage hørt en hel del i medierne omkring den omtalte junglelov, der åbenbart eksisterer i Københavns lufthavn blandt bagagemedarbejderne hos SAS. For det første er der nogle helt enkle ting, vi skal have på plads i denne sag.I Danmark har vi foreningsfrihed. Det vil sige, at alle individer i Danmark selv frit må vælge hvilken fagforening de gerne vil være medlem af. Vi må på ingen måde finde os i at 3F's medlemmer i Københavns lufthavn, på opfordring eller eget initiativ, forsøger at fratvinge individer deres ret til foreningsfrihed. Vi som individer i det danske samfund er ikke hævet over loven, uanset ens egen position i samfundet. Loven er lige for alle.Vi lever i et moderne velfærdssamfund, hvor der skal være plads til os alle på trods af vores forskelligheder og vores valg. Vi skal ikke bare bøje os, når en "bølle" kommer og truer os. Den type opførsel tolererer vi ikke engang i vores folkeskoler, så hvorfor skulle det dog være anderledes i det almene samfund. Jeg har intet andet tilovers end respekt for den vikar, der har valgt at stå ved sin lovmæssige ret, og som ikke bare bøjer sig for "bøllernes" mafioso-metoder.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet afviser at skride ind og rette op på dette absurde cirkus, som 3F's medlemmer åbenbart strejker for et godt ord og kæmper imod helt fundamentale frihedsrettigheder. Ikke mindst er det absurd, da en af SAS's største aktionærer er den danske stat. Det er derfor i den danske stats interesse at få sat skik på tingene. Beskæftigelsesministeren skal nu på banen, og tale med store ord. Ministeren kan ikke bare tillade sig at stå på sidelinjen og lade jungleloven herske. SAS's kommunikationsdirektør har selv udtrykt, at det er en sag de ikke selv kan løse, så nu skal vi have ministeren på banen til at få afsluttet det her på en måde, så der absolut ikke hersker nogen tvivl om at ingen er hævet over loven.