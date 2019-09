Debat: 380 husstande kan blive nabo til ny elforbindelse

380 husstande kan muligvis få en kommende forstærkning af højspændingsnettet i Vest- og Sønderjylland tæt på deres bolig - mindre end 280 meter. Det viser det foreløbige forslag til rute for en 400 kV-forbindelse mellem Idomlund ved Holstebro og landegrænsen, som vi i Energinet 10. september klokken 9 lægger frem.

Forslaget indebærer også, at lidt over 300 ejendomme, hvor boligen ikke ligger tæt på luftledningen, får placeret det nye anlæg på deres grund. Samlet set kan cirka 700 lodsejere og naboer få erstatning som en følge af den nye højspændingsforbindelse.

Forslaget rejser naturligvis en masse spørgsmål, bland andet: Hvorfor udbygge elnettet og berøre så mange mennesker? Hvilke muligheder har jeg for at påvirke linjeføringen?

Den grønne omstilling skaber store forandringer: Kraftværker lukker, og der udbygges massivt med vind- og solenergi, blandt andet i Vest- og Nordjylland. Danmarks produktionen fra vind og sol ventes tredoblet inden 2030, for eksempel med nye havmølleparker, og meget mere strøm bliver i fremtiden produceret langt fra forbrugerne og skal ikke bare transporteres længere, men også i meget større mængder. Mellem Idomlund og Karlsgårde ved Varde har det nuværende 150 kV-net allerede nået sin grænse.

Når vindenergi skal dække størstedelen af vores elforbrug, kommer der mange flere timer med større produktion end forbruget. Det er en god ide at sikre, at den grønne strøm kan sælges og gøre nytte andre steder. Derfor bygger Danmark og England en 768 kilometer elforbindelse over Nordsøen, Viking Link, som vil give et milliardoverskud til det danske samfund og fremme grønne investeringer. Da Viking Link er en meget kraftig elforbindelse, som vil kunne skabe omfattende strømsvigt, hvis den falder ud, forstærker vi elnettet mod syd, så vi på et splitsekund kan hente reservestrøm i Tyskland. Det nuværende 150 kV-net er ikke kraftigt nok.

Vi ved, at nye luftledninger skaber bekymring og vrede. Derfor har cirka 1900 husstande fået brev om ruteforslaget, og de 700 nærmeste naboer og lodsejere er inviteret til et af 8 dialogmøder fra Tønder til Holstebro. Her kan man komme og snakke med os give os vigtige input: Er der forhold for mennesker eller dyr, udbygningsplaner eller salgsplaner, vi skal kende, inden vi senere på året laver det endelige forslag til rute? Vi kan ikke love, at alle ønsker på den 170 kilometer lange strækning kan imødekommes, men vi vil gøre, hvad vi kan, for at lave forbindelsen så skånsom som muligt.