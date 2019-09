De største af de store: Food Festival skruer op for kendisfaktoren

FOOD FESTIVAL: 14 områder spredt over 48.000 kvadratmeter på Tangkrogen i Aarhus er i weekenden legeplads for omkring 30.000 gæster.

For ottende gang holdes der Food Festival, den største af sin art i Norden, som siden debuten i 2012 er vokset til mere end dobbelt størrelse på stort set alle parametre.

Bag festivalen står Food Organization of Denmark, som også stod bag en særlig event, da de nordiske Michelin-stjerner tidligere på året blev uddelt i Aarhus. Netop den event er årsag til, at Food Festival i år kan skrive endnu flere kendte navne på plakaten end tidligere, mener festivaldirektør Anna Lund.

- Vi lavede et tema omkring hvad og hvem, der egentlig lagde grunden til stjernerne og belyste hele madudviklingen fra 80'erne til i dag. Alle topkokkene var i byen til Michelin-arrangementet, og det åbnede en masse døre for Food Festival, hvor jeg altid har drømt om at få endnu flere store navne med. Det har været svært at lokke de ikke-lokale topkokke til Aarhus, men det skal jeg love for, at der er lavet om på nu, siger hun.