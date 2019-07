De siger studenterne larmer - men de siger ikke hvorfor de larmer

På kant: Jeg kommer en del rundt i min varebil, og i disse uger er det svært ikke at møde lastbiler med ladet fyldt af studenter. Det må godt nok være nitten at være chauffør på disse hysteriske ture. Jeg er ikke bange for "gang i gaden" men det er som om, de nye studenter har været i krig og nu skal demonstrere, at de overlevede. Og måske har de på en måde været i krig.

Ud fra en almen pædagogisk betragtning er de gymnasiale ungdomsuddannelser et sørgeligt sted. Gymnasierne er havnet mellem to stole og er på mange måder reduceret til en gigantisk selektionsmekanisme uden indhold. De har ikke grundskolens rummelighed eller de videregående uddannelsers anvendelighed. Det er skole uden ånd. Man får karakterer i billedkunst, idræt og musik, og ve den, der efter timen ønsker at diskuter,e hvad Michael Strunge egentlig mente.

De nye studenter har været i kamp for ikke at tabe deres plads i samfundet. De har befundet sig i et miljø, hvor det bløde velfærdssamfunds hårde kant har været meget nærværende. Ja, vi skal passe på hinanden og sammenhængskraften, men vi skal også have skilt fårene fra bukkene. Studenterne er delvist blevet reduceret til objekter, og de har set, hvordan de mest fintfølende af deres kammerater er droppet ud med spiseforstyrrelser og depressioner.

De fleste ryster oplevelsen af sig. De højrøstede ture hjælper måske nogle og de sidste må en tur på højskole. Men alle må de efterlade en del af deres barnetro i gymnasiet. Man kan måske ikke lave omelet uden at slå æg i stykker, men måske kan man lave omelet uden at slå hønen i stykker?