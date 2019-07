De politiske klovnes tidsalder er forbi i Danmark - i hvert fald indtil videre

På kant: Under den seneste valgkamp fik de mere ekstreme indslag en del opmærksomhed: Rasmus Paludans grænseoverskridende opførsel og Joachim B. Olsens optræden på en pornoside. Uden sammenligning i øvrigt.

Men det hele endte ret traditionelt. De gamle partier klarede sig godt. Nye Borgerlige fusede ud til næsten ingenting. Vi får nok et lille systemskifte, men ikke den store revolution. De danske vælgere vil det åbenbart sådan. Ellers er tendensen ude i den store verden, at kandidater - især mandlige - der gør politik til underholdning (og omvendt), har stor succes. For bare at nævne et par eksempler: I Ukraine har vælgerne valgt skuespilleren og komikeren Volodymyr Zelenskij til præsident, efter at han i en tv-serie havde spillet rollen som en ukendt gymnasielærer, der bliver præsident.

I USA har man valgt en reality-stjerne til præsident. I Storbritannien er den flamboyante Boris Johnson netop blevet premierminister. Og i Italien har evige Silvio Berlusconi genopfundet sig selv som EU-parlamentariker.

I Danmark har vi skam også været der: Mogens Glistrup, der ville afvikle statsministerposten og skabe et ministerium for afvikling af offentlig virksomhed. Forsvaret, der skulle reduceres til en automatisk telefonsvarer, der sagde "Vi overgiver os!" På russisk.

For ikke at tale om løsgængeren Jakob Haugaard, der lovede medvind på cykelstierne. Men de politiske klovnes tid synes forbi i Danmark. I hvert fald indtil videre.