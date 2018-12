Danskerne elsker den trængte familielæge

- Det er et meget glædeligt resultat, men det må ikke blive en sovepude. Vi skal lægge os i selen for at få endnu højere vurderingskarakterer, siger næstformand i Danske Regioner Ulla Astman (S) til avisen Danmark.

Familielæger: Lægepraksis efter lægepraksis rundt om i Danmark må lukke og slukke, fordi ingen ønsker at overtage dem efter de læger, der banker ind i pensionsalderen. De efterlader et tomrum, der ikke behager danskerne; for vi elsker vores lægepraksis, fremgår det af såvel en international som en dansk undersøgelse.

Frustrerende udvikling

- Det er selvfølgelig nogle undersøgelsesresultater, som vi er virkelig glade for. Jeg er faktisk lidt overrasket over, at vi scorer så højt, for patienterne kan næppe undgå at mærke, at der er tryk på i de danske lægepraksisser, og at det på nogle tidspunkter kan være svært at komme igennem på telefonen. Især er det glædeligt, at fagligheden og dialogen mellem lægen og borgerne vurderes så højt, for lige netop det skal være vores varemærke, siger PLO's formand, Chr. Freitag.

Så meget mere ærgerligt er det, mener han, at så mange lægepraksisser de seneste år er blevet affolket. Over 100.000 danskere har i dag ikke deres egen, lokale praktiserende læge, men betjenes af regionsklinikker og udbudsklinikker, hvor lægerne ikke er ejere og ikke har samme nærhed og tilknytning til patienterne i området som i de traditionelle lægepraksisser.

- Når borgerne sætter vores praksisordning så højt, er det trist, at vi ikke kan erstatte de mange, der går på pension. Det er dybt frustrerende, siger han.

- Hvad er efter din meningen løsningen på det problem?

- Løsningen er at uddanne flere i almen medicin, men det burde være sat i værk for 10 år siden. Man vidste jo dengang, hvor det bar hen. Nu går vi så i gang med at uddanne, men en sådan uddannelse tager 6-10 år. Vi kan ikke bare dreje på en knap, ikke trylle løsningen frem her og nu. Så de næste fem år bliver det en kamp for at få enderne til at nå sammen, siger Christian Freitag.