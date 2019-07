Danske virksomheder er ikke digitale nok

Debat: Når mange danskere i disse uger og måneder drager på ferie rundt i Europa, vil mange sikkert undre sig over den manglende digitalisering. For meget af den digitalisering vi anser for naturlige, er stadig nye og moderne mange steder - selv indenfor EU. Et eksempel er, at vi i Danmark for flere år tilbage erstattede de ansatte i billetlugen på togstationerne med en selvbetjeningsautomat. Mange steder i Europa, selv i den mindste flække, sidder der stadig personer bag billetlugen. De udfører et hæderligt stykke arbejde, men deres tid kunne bruges bedre. Det har vi heldigvis fundet ud af i Danmark.

Sidste år kårede FN os nemlig til verdensmestre i digitalisering - og med god grund. I Danmark har vi været gode til at implementere digitale løsninger. Desværre er der særligt ét sted, hvor vi halter efter: Alt for mange små og mellemstore virksomheder planlægger ikke it-investeringer. Analyser viser nemlig, at de små og mellemstore virksomheder halter efter i den digitale udvikling. For mens to ud af tre store virksomheder planlægger at investere i it, så gælder det samme kun for under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder. Det er et stort problem for Danmark, da størstedelen af vores virksomheder netop er små og mellemstore.

Derfor er det vigtigt at virksomheder og deres ledelse har et vedholdende fokus på styrkerne ved digitalisering. Kun på den måde kan vi undgå, at europæere om et årti eller to vil rejse til Danmark og undres over det nu håbløst umoderne samfund højt mod nord.

Digitaliseringen har sparet os for mange arbejdstimer, hvor arbejdsopgaver der tidligere tog timer nu klares på få minutter. Det har frigivet tid til andre værdifulde opgaver, styrket vores konkurrenceevne og været en medvirkende faktor for at fastholde gode danske jobs. Derfor er det vigtigt at vi holder dampen oppe og fortsætter den digitale udvikling. Det forspring vi har nu, er vi på ingen måde en selvfølge.